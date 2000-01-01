Самые ожидаемые фильмы про спорт в 2021 году
На какие киноновинки стоит обратить внимание.
«Королевский гамбит» (21 января 2021)
На улицах города творится беспредел, а подростки вечно попадают в неприятности. Но «Мистер Ти» искренне верит в своих учеников. Смогут ли ребята из гетто обыграть чемпионов национального турнира?
«ЗОЖ» (4 марта 2021)
Сильвия ведет популярный фитнес-тренинг, у неё много подписчиков в «Инстаграме». Однажды она записывает личное видео, в котором признается, что одинока, и у неё появляется сталкер.
«Чемпион мира» (30 декабря 2021)
Фильм о легендарном шахматном поединке между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и Виктором Корчным, претендующим на его место.
«Король Ричард» (18 ноября 2021)
Эта картина расскажет об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс, который никогда не играл в теннис и при этом обучил дочерей блестящей игре.
«Нефутбол» (2021)
Даня Белых – капитан женской футбольной команды, которая вот-вот прекратит существование. Даня обращается за помощью к подругам детства. Теперь им нужно сыграть 5 решающих игр, чтобы стать чемпионами.
Самые ожидаемые фильмы про спорт в 2021 году
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