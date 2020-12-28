6 блюд, от которых стоит отказаться в новогоднюю ночь

Последствия могут остаться с вами на целый год вперёд.

Новый год у большинства ассоциируется с большим застольем, традиционными оливье и бутербродами с икрой. И иногда празднование оборачивается плохим самочувствием и перееданием. Однако Новый год можно отметить и не выходя из режима правильного питания. Рассказываем, как можно изменить новогодние блюда и сделать их более здоровыми

Оливье

Это, наверное, первый салат, который приходит на ум. В нём есть несколько не очень полезных ингредиентов: солёные огурцы, майонез и колбаса. Вы можете заменить эти продукты без потери вкуса салата. В блюдо можно добавить свежие огурцы, колбасу заменить варёным мясом, а майонез приготовить самому или добавить вместо него сметану.

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Газированные напитки

В газировке содержится большое количество сахара, поэтому от таких напитков желательно отказаться. Предпочтение лучше отдать самостоятельно приготовленному морсу или пряному чаю.

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Селёдка под шубой

Ещё один традиционный салат. Несмотря на то, что он состоит из овощей и рыбы, заправляют его большим количеством майонеза. От блюда лучше либо вовсе отказаться, чтобы не перегружать ЖКТ, либо приготовить майонез самостоятельно и сократить его количество в салате.

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Тарталетки

Несмотря на маленький размер, закуска получается очень калорийной. Ведь в состав может входить всё, что угодно.Кроме этого, из-за размера съесть можно чересчур много. Альтернативой тарталеткам может послужить канапе. На шпажки или зубочистки можно нанизывать различные овощи, сыр.

Торты и пирожные

Конечно, от одного пирожного ещё никто не пострадал. Однако, как показывает практика, в новогоднюю ночь сложно ограничиться одним кусочком. Кроме того, сладкое вредит нам еще и из-за того, что съедается оно после салатов, горячего и закусок. Вместо торта лучше поставить на стол фрукты. Если же сладкого всё же хочется, можно приготовить пудинг из семян чиа. Сделать это легко: залить семена чиа на ночь коровьим иили растительным молоком.

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Соленья

Соленья могут стать причиной отёков на утро. Вместо привычных солёных огурцов и помидоров лучше поставить на стол свежие овощи или сделать из них салат, заправив его оливковым маслом.