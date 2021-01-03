Глинтвейн для настроения: необычные рецепты согревающего напитка

Если у вас ещё не появилось новогоднего настроения, значит вы не пробовали глинтвейн. Этот напиток обладает согревающим и успокаивающим эффектом, а поскольку пить его традиционно принято зимой, то гарантируем вам моментальное ощущение праздника. Если по каким-то причинам вам не очень нравится глинтвейн или, может, он вам успел поднадоесть, попробуйте рецепты из нашей подборки. Мы уверены, что один из них идеально подойдет вам для просмотра новогоднего фильма в уютной компании!

Глинтвейн с белым вином

Ингредиенты:

бутылка красного вина (750 миллилитров);

5 ст.л. бренди;

120 г. мёда (или сахара);

средний апельсин;

от 8 до 10 зубчиков гвоздики;

3 палочки корицы;

2 чайные ложки имбиря.

Очистите апельсин. Порежьте имбирь на 8-10 маленьких кусочков. Если нет целого имбиря, можете заменить его двумя чайными ложками молотого. Добавьте все ингредиенты в большую кастрюлю. Медленно грейте всё на слабом или среднем огне в течение 20-25 минут. Избегайте кипячения.

Время от времени помешивайте, чтобы убедиться, что мёд или сахар полностью растворились. Когда вино закипит и все ингредиенты настоятся, оно готово к подаче.

Фото: istockphoto.com

Клюквенный глинтвейн

Ингредиенты:

бутылка красного вина (около 750 мл.);

500 мл. клюквенного сока;

100 мл апельсинового сока;

150 г. свежей клюквы;

3 мандарина;

3 звездочки аниса;

3 палочки корицы;

стручок ванили;

5 зубчиков гвоздики;

100 г. коричневого сахара.

Мандарины предварительно очистите от кожуры и порежьте дольками. Поместите все ингредиенты в кастрюлю среднего размера и нагрейте до кипения. Дайте всему настояться около 20 минут на слабом огне, пока клюква не станет мягкой и не начнет лопаться.

Фото: istockphoto.com

Глинтвейн «Больше специй!»

Ингредиенты:

бутылка красного сухого вина (750 мл);

100 мл. воды;

1/2 апельсина среднего размера;

50 г. сахарного песка;

20 зубчиков гвоздики;

2 палочки корицы;

2 звездочки аниса.

С помощью овощечистки соскребите цедру с апельсина широкими полосками. Из апельсина потом выдавите сок и оставьте в сторону.

Смешайте воду и сахар в большой кастрюле и варите, пока сахар полностью не растворится. Уменьшите огонь и добавьте гвоздику, корицу, звездчатый анис, цедру и апельсиновый сок. Варить на медленном огне около минуты до образования ароматного сиропа.

Уменьшите огонь и добавьте вино. Дайте напитку потомиться от 20 минут до часа. Следите за тем, чтобы он не закипал. Когда напиток будет готов, украсьте сверху оставшейся апельсиновой цедрой.

Фото: istockphoto.com

Кофейный глинтвейн по-французски

Ингредиенты:

200 мл красного вина;

порция кофе эспрессо;

палочка корицы;

дольки имбиря;

дольки апельсина;

ст. л. сахара.

Для приготовления напитка в большую кастрюлю добавьте красное сухое, затем влейте в него кофе. В получившуюся смесь всыпьте все ингредиенты, по желанию можете добавить кардамон, гвоздику или анис.

Если у вас под рукой не оказалось корня имбиря, можете добавить половину чайной ложки молотого. Томите всё на медленном огне в течение 20-30 минут.

Килограмм за раз: что произойдёт, если есть слишком много мандаринов Даже самый полезный продукт может оказаться вредным в чрезмерных количествах.

Розовый яблочный глинтвейн

Ингредиенты:

бутылка розового вина;

200 гр. сахара;

200 гр. яблок;

15-20 горошин черного перц;

2 палочки корицы;

10 гр. гвоздики;

лимон.

Яблоки порежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле. Доведите до кипения и снимите смесь с огня. Дайте ей настояться ещё 10-15 минут, чтобы яблоки пропитались вином и отдали свой сок.

Совет от «Чемпионата»: при приготовлении глинтвейна лучше не экономить на вине. Иначе, вместо приятного и согревающего эффекта, у вас будет болеть голова, возможно, даже на следующий день.