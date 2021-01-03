Глинтвейн для настроения: необычные рецепты согревающего напитка

Если у вас ещё не появилось новогоднего настроения, значит вы не пробовали глинтвейн. Этот напиток обладает согревающим и успокаивающим эффектом, а поскольку пить его традиционно принято зимой, то гарантируем вам моментальное ощущение праздника. Если по каким-то причинам вам не очень нравится глинтвейн или, может, он вам успел поднадоесть, попробуйте рецепты из нашей подборки. Мы уверены, что один из них идеально подойдет вам для просмотра новогоднего фильма в уютной компании!
Глинтвейн с белым вином
Ингредиенты:
- бутылка красного вина (750 миллилитров);
- 5 ст.л. бренди;
- 120 г. мёда (или сахара);
- средний апельсин;
- от 8 до 10 зубчиков гвоздики;
- 3 палочки корицы;
- 2 чайные ложки имбиря.
Очистите апельсин. Порежьте имбирь на 8-10 маленьких кусочков. Если нет целого имбиря, можете заменить его двумя чайными ложками молотого. Добавьте все ингредиенты в большую кастрюлю. Медленно грейте всё на слабом или среднем огне в течение 20-25 минут. Избегайте кипячения.
Время от времени помешивайте, чтобы убедиться, что мёд или сахар полностью растворились. Когда вино закипит и все ингредиенты настоятся, оно готово к подаче.
Фото: istockphoto.com
Клюквенный глинтвейн
Ингредиенты:
- бутылка красного вина (около 750 мл.);
- 500 мл. клюквенного сока;
- 100 мл апельсинового сока;
- 150 г. свежей клюквы;
- 3 мандарина;
- 3 звездочки аниса;
- 3 палочки корицы;
- стручок ванили;
- 5 зубчиков гвоздики;
- 100 г. коричневого сахара.
Мандарины предварительно очистите от кожуры и порежьте дольками. Поместите все ингредиенты в кастрюлю среднего размера и нагрейте до кипения. Дайте всему настояться около 20 минут на слабом огне, пока клюква не станет мягкой и не начнет лопаться.
Фото: istockphoto.com
Глинтвейн «Больше специй!»
Ингредиенты:
- бутылка красного сухого вина (750 мл);
- 100 мл. воды;
- 1/2 апельсина среднего размера;
- 50 г. сахарного песка;
- 20 зубчиков гвоздики;
- 2 палочки корицы;
- 2 звездочки аниса.
С помощью овощечистки соскребите цедру с апельсина широкими полосками. Из апельсина потом выдавите сок и оставьте в сторону.
Смешайте воду и сахар в большой кастрюле и варите, пока сахар полностью не растворится. Уменьшите огонь и добавьте гвоздику, корицу, звездчатый анис, цедру и апельсиновый сок. Варить на медленном огне около минуты до образования ароматного сиропа.
Уменьшите огонь и добавьте вино. Дайте напитку потомиться от 20 минут до часа. Следите за тем, чтобы он не закипал. Когда напиток будет готов, украсьте сверху оставшейся апельсиновой цедрой.
Фото: istockphoto.com
Кофейный глинтвейн по-французски
Ингредиенты:
- 200 мл красного вина;
- порция кофе эспрессо;
- палочка корицы;
- дольки имбиря;
- дольки апельсина;
- ст. л. сахара.
Для приготовления напитка в большую кастрюлю добавьте красное сухое, затем влейте в него кофе. В получившуюся смесь всыпьте все ингредиенты, по желанию можете добавить кардамон, гвоздику или анис.
Если у вас под рукой не оказалось корня имбиря, можете добавить половину чайной ложки молотого. Томите всё на медленном огне в течение 20-30 минут.
Розовый яблочный глинтвейн
Ингредиенты:
- бутылка розового вина;
- 200 гр. сахара;
- 200 гр. яблок;
- 15-20 горошин черного перц;
- 2 палочки корицы;
- 10 гр. гвоздики;
- лимон.
Яблоки порежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле. Доведите до кипения и снимите смесь с огня. Дайте ей настояться ещё 10-15 минут, чтобы яблоки пропитались вином и отдали свой сок.