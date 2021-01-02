Что делать, чтобы не сбить режим сна во время праздников

Сбить режим сна во время праздником – задача не самая сложная. После новогодней ночи всё идёт кувырком. Но как быть, если не хочется пропускать долгожданные каникулы? С ответом помогает сомнолог Ольга Бегашева.

Почему сохранить режим важно?

Соблюдение режима сна имеет огромное значение для здоровья, учитывая, что потребность во сне индивидуальна. Некоторые могут спать по 5-6 часов, а неокрепший организм иногда нуждается в 10-ти часовом сне, чтобы восстановиться. Самая основная проблема – это дефицит сна, а называется это явление — сдвиг фазы сна. В результате нарушения режима сбиваются циркадные ритмы, а затем происходит выброс кортизола. Обычно этого гормон выбрасывается в промежутке от 5 до 7 часов утра и, вследствие этого, человек чувствует себя «как огурчик». При сдвиге фазы сна кортизол выбрасывается в 12 часов или даже позже, в юношеском возрасте это явление спокойно переносится, а в зрелые годы это сопровождается тревожным состоянием и даже может привести к депрессии.

Фото: istockphoto.com

Как не сбить режим?

Больше активности. Занятие спортом способствует стабильному эмоциональному состоянию, даёт приятное ощущение усталости, которое поможет уснуть раньше и исключит возможность испортить режим. Любые физические нагрузки способствуют крепкому здоровому сну, к которому стремится каждый из нас.



Ежедневные прогулки тоже сделают сон здоровее. Сейчас самое темное время и частым явлением бывают сезонные депрессии из-за того, что не вырабатывается серотонин и дофамин. Люди чувствует себя раздражительными, случаются перепады настроения. Важно проводить пешие прогулки: чем больше, тем лучше, а это примерно два часа на свежем воздухе в день.



Кофе является неплохим лекарством против сбоев в режиме, потому что именно этот напиток улучшает кровообращение, является шикарным венотоником, расширяет сосуды головного мозга и станет хорошим антиоксидантом.

Фото: istockphoto.com

Соблюдение режима невероятна сказывается не только на внешних, но и на внутренних факторах, поэтому если вы хотите быть в тонусе и физически, и ментально, то эти советы для вас первостепенны, особенно если речь идет о праздниках.