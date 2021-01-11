Как пользоваться льняным маслом? Идеальный продукт для похудения и тонизирования кожи

Льняное масло получают из измельчённых и прессованных семян льна (Linum usitatissimum). Латинское название семени означает «очень полезное». Почему и как его использовать – разбираемся вместе с Еленой Айзенберг – сертифицированным тренером по здоровью, нутрициологом из Калифорнии и спикером Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни SN PRO EXPO FORUM.

В чём польза для здоровья?

Основное преимущество льняного масла — это то, что оно является одним из самых богатых природных источников жизненно важных жирных кислот омега-3 на растительной основе.

Льняное масло содержит альфа-линоленовую кислоту (ALA). Всего одна столовая ложка масла может удовлетворить и превысить ваши ежедневные потребности в ALA. Омега-3 жирные кислоты необходимы для здоровья и обладают свойствами уменьшать воспаления, улучшают здоровье сердца и способствуют защите мозга от старения. Если вы вегетарианец и не употребляете рыбий жир, льняное масло может стать хорошим решением, которое поможет дополнить рацион необходимыми жирными кислотами.



Лён может улучшить здоровье сердца за счёт снижения артериального давления и повышения эластичности артерий.

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Высокое содержание клетчатки в семенах льна помогут избежать проблем с пищеварением и запорами

Небольшое исследование людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК), показало, что семена льна помогают снизить воспаление.



Льняное масло содержит фенольные соединения (лигнаны), известные своими противораковыми и антиоксидантными свойствами.

Поможет ли масло при похудении?

Льняное масло поддерживает работу пищеварительной системы, выводя токсины из организма и помогая похудеть. Оно снизит аппетит и сократит количество потребляемой пищи, что также способствует снижению веса.

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Кроме того, масло может улучшить состояние кожи. Незаменимые жирные кислоты работают изнутри, увлажняя и уменьшая проявление морщин и других признаков старения.



Регулярное применение уменьшит воспаление клеток кожи и поспособствует регенерации. Всё это благодаря высокому содержанию альфа-линоленовой кислоты (ALA).

Можно ли применять масло для волос?

Волосам, склонным к ломкости и повреждению, может помочь массаж с льняным маслом. Витамин Е, которым оно богато, защищает от выпадения волос и стимулирует рост новых. Местное применение льняного масла предотвращает шелушение и питает кожу головы, избавляя от перхоти.

Массаж с тёплым льняным маслом – это суперсредство для укрепления и блеска волос. Слегка подогрейте его и втирайте кончиками пальцев в кожу головы в течение десяти минут, а затем распределите по всей длине волос. Оставьте на час и смойте.

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Как правильно использовать льняное масло?

Одна из лучших особенностей льняного масла — его универсальность.

Им можно легко заменить другие виды масла в заправках для салатов и соусах. Вы можете добавить одну порцию (одну столовую ложку или 15 мл) в протеиновый коктейль. Но эксперт не рекомендует использовать льняное масло в готовке, так как оно не имеет высокой температуры дымления и может образовывать вредные соединения при воздействии высокой температуры. Однако вполне нормально добавлять льняное масло в продукты после их нагрева.

Помимо употребления в пищу, льняное масло можно наносить на кожу для улучшения её качества и увлажнения. Популярно использование масла в качестве маски для волос, способствующей росту и блеску.

Что касается хранения, его всегда нужно держать в холодильнике, чтобы сохранить свежесть. Для предотвращения окисления и прогорклости важно также держать бутылку плотно закрытой. Для максимальной свежести лучше всего употреблять льняное масло в течение шести-восьми недель после открытия. Если вы не собираетесь принимать масло ежедневно или склонны к забывчивости, хорошей идеей может быть не покупать слишком большую бутылку.

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Как определить дозировку?

Дозировка льняного масла будет варьироваться в зависимости от продукта, но обычно рекомендуется принимать от одной до трёх капсул льняного масла по 1000 миллиграммов в день. Если вы примете слишком много льняного масла, то могут возникнуть проблемы с пищеварением, такие как жидкий стул или диарея. В таком случае следует уменьшить дозировку.

Если вы принимаете добавки с льняным маслом во время приёма лекарств или вместе с другими пищевыми добавками, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом о возможных взаимодействиях.