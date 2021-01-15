Как российским телеведущим удаётся поддерживать потрясающую форму?

Канделаки, Тодоренко, Понарошку и другие успевают тренироваться между съёмками.

Многочасовые съёмки, длинные эфиры и мало сна – всё это будни телеведущих. К тяжёлому графику добавляется ещё и обязанность всегда выглядеть эффектно. Как же самым красивым журналисткам России удаётся поддерживать потрясающую физическую форму, несмотря на все превратности работы?

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Тина Канделаки

Телеведущая совмещает правильное питание и ежедневные тренировки. Во всем она придерживается правил осознанности и меры. В её рационе преобладают овощи, фрукты, полезные жиры и белки. В спорте Тина отдаёт предпочтение интервальным и круговым тренировкам, а также делает вакуум.

Анна Кастерова

Анна тренируется в зале и предпочитает выполнять упражнения с весами. После тренировки она обязательно прокатывает валик, чтобы уменьшить забитость мышц, и делает растяжку.

Телеведущая придерживается правильного питания и полностью исключила из рациона сладкое. Кроме того, Анна много бегает, участвует в марафонах, катается на вейкборде.

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Ирена Понарошку

Журналистка придерживается лакто-вегетарианства: она отказалась от мяса и рыбы, но употребляет молочные продукты. Ирена практикует йогу, занимается сёрфингом. Также телеведущая регулярно тренируется: выполняет различные силовые упражнения.

Мария Моргун

Мария – главный редактор телеканала «Живая Планета», но, несмотря на загруженный график, ей удаётся вести активный образ жизни: она участвует в триатлонах, занимается йогой.

Отпуск телеведущая тоже проводит спортивно: катается на горных лыжах и практикует трекинг.

Марина Ким

Хотя недавно телеведущая родила ребёнка, она очень быстро вернулась в форму. Марина занимается пилатесом с элементами других упражнений, а также тренируется с гантелями. Телеведущая признаётся, что ей тяжело даются занятия по целому часу. Поэтому она тренируется 30 минут, но обязательно каждый день.

Регина Тодоренко

Регина придерживается правильного питания и совмещает его с тренировками в зале. Также она любит йогу и сёрфинг, катается на скейтборде.

Девушка в целом ведёт активный образ жизни, а совсем недавно приняла участие в программе «Ледниковый период» и попробовала себя в качестве фигуристки.

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Мария Ивакова

Мария увлекается йогой и медитациями, особенно ей нравится бикрам-йога – когда занятие проходят в горячем помещении.

Девушка давно отказалась от мяса, а со временем полностью перешла на веганство. Изредка для поддержания формы Мария практикует детокс.