Как российским телеведущим удаётся поддерживать потрясающую форму?

Многочасовые съёмки, длинные эфиры и мало сна – всё это будни телеведущих. К тяжёлому графику добавляется ещё и обязанность всегда выглядеть эффектно. Как же самым красивым журналисткам России удаётся поддерживать потрясающую физическую форму, несмотря на все превратности работы?
Тина Канделаки
Телеведущая совмещает правильное питание и ежедневные тренировки. Во всем она придерживается правил осознанности и меры. В её рационе преобладают овощи, фрукты, полезные жиры и белки. В спорте Тина отдаёт предпочтение интервальным и круговым тренировкам, а также делает вакуум.
Анна Кастерова
Анна тренируется в зале и предпочитает выполнять упражнения с весами. После тренировки она обязательно прокатывает валик, чтобы уменьшить забитость мышц, и делает растяжку.
Телеведущая придерживается правильного питания и полностью исключила из рациона сладкое. Кроме того, Анна много бегает, участвует в марафонах, катается на вейкборде.
Ирена Понарошку
Журналистка придерживается лакто-вегетарианства: она отказалась от мяса и рыбы, но употребляет молочные продукты. Ирена практикует йогу, занимается сёрфингом. Также телеведущая регулярно тренируется: выполняет различные силовые упражнения.
Мария Моргун
Мария – главный редактор телеканала «Живая Планета», но, несмотря на загруженный график, ей удаётся вести активный образ жизни: она участвует в триатлонах, занимается йогой.
Отпуск телеведущая тоже проводит спортивно: катается на горных лыжах и практикует трекинг.
Марина Ким
Хотя недавно телеведущая родила ребёнка, она очень быстро вернулась в форму. Марина занимается пилатесом с элементами других упражнений, а также тренируется с гантелями. Телеведущая признаётся, что ей тяжело даются занятия по целому часу. Поэтому она тренируется 30 минут, но обязательно каждый день.
Регина Тодоренко
Регина придерживается правильного питания и совмещает его с тренировками в зале. Также она любит йогу и сёрфинг, катается на скейтборде.
Девушка в целом ведёт активный образ жизни, а совсем недавно приняла участие в программе «Ледниковый период» и попробовала себя в качестве фигуристки.
Мария Ивакова
Мария увлекается йогой и медитациями, особенно ей нравится бикрам-йога – когда занятие проходят в горячем помещении.
Девушка давно отказалась от мяса, а со временем полностью перешла на веганство. Изредка для поддержания формы Мария практикует детокс.