Ежедневный минимум: как проходить 10 тысяч шагов каждый день

С этими способами и не заметите, как вышагаете норму.

Ходьба – одно из простых занятий, которое способствует похудению и поддержанию иммунитета. Однако сегодня – особенно в условиях удалёнки – мы ходим всё меньше. Зачастую очень сложно заставить себя встать и лишний раз прогуляться. Поэтому некоторые устанавливают ежедневную норму – в 10 тысяч шагов. Вот несколько советов для тех, кому сложно находить время для этого занятия.

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Совмещать с хобби

Множество занятий можно совмещать с прогулкой и получать от этого пользу. Любите читать? Выберите вместо дивана и книги прогулку в наушниках: аудиокнига и свежий воздух — что может быть лучше? Увлечённые любимым делом, вы пройдёте норму, сами того не заметив.

Фото: istockphoto.com

На ходу можно слушать и музыку, и лекции, и подкасты – на любой вкус.

Найти единомышленников

Гораздо легче заниматься с кем-то, подбадривая друг друга в «ленивые» дни. Это может быть семья, друзья, одноклассники или коллеги по работе. Даже если вы живёте не рядом, выберите место встречи, находящееся в пешей доступности от каждого из вас, – так вы пройдёте уже половину цели.

Если же любителей спорта в вашем окружении не нашлось, провести время на прогулке можно, разговаривая по телефону.

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Не пользоваться доставкой по городу

Вместо того чтобы заказывать пиццу к фильму, можно дойти до пиццерии самому, а лучше – сходить за нужными ингредиентами и приготовить её самостоятельно. Причём в ближайшем магазине всех продуктов может и не оказаться, тогда придётся пройти ещё пару сотен шагов.

Фото: istockphoto.com

А, например, вместо заказанного букета, доставленного курьером, гораздо приятнее получить собранный своими руками или же вручённый лично.

Совмещать с работой

Многие ссылаются на то, что из-за работы не остаётся времени даже на прогулку. Однако и у тех, кто с утра до вечера занят в офисе, есть возможность проходить заветные 10 тысяч шагов. Встать пораньше и пройти пару остановок, а то и весь путь пешком – полезно не только для здоровья, но и для поднятия настроения на весь день. В обеденный перерыв также можно выделить пару минут на прогулку. А вечером по пути домой выбрать более далёкий магазин или прогуляться в парке с детьми.

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Поставить цель и назначить награду

Для начала нужно понять, для чего вы собираетесь ходить каждый день по 10 тысяч шагов. Чтобы похудеть? Чтобы держать тело в форме? Чтобы доказать, что можете? В любом случае небольшие поощрения помогут усилить мотивацию и не сдаваться. Например, за месяц выполнения нормы купите вещь, которую давно хотели, или позвольте себе любимую, но не очень полезную еду.

Фото: istockphoto.com

Найти интересные локации

Даже в городе, где вы живёте уже несколько лет, можно найти незнакомые улицы, музеи и многое другое. Отправьтесь по ранее неизведанному маршруту или поищите необычные места в интернете. Устроить фотосессию или просто прогуляться и посмотреть на виды – решать вам. Особенно это актуально сейчас, когда на улицах всё ещё есть новогодние украшения и декорации.

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