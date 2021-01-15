Не всё так плохо: виды спорта, в которых Россию можно назвать лидером

Спорт для нашей страны всегда был очень важен. История знает сотни великих российских спортсменов, чьи рекорды побить никто не может до сих пор. И хотя в 2020 году многие чемпионаты были отменены, это не помешало нашей стране закрепить лидерские позиции. В этой статье «Чемпионат» расскажет вам о тех видах спорта, где Россия уверенно доминирует в последние годы.

Лыжные гонки

Начать рассказ об успехах России в спорте стоит, конечно, с лыжных гонок, поскольку вторая победа подряд на Тур де Ски, которую принёс Александр Большунов, сейчас является самым обсуждаемым событием. Ранее, в конце 2016 года, победу России в этой гонке принёс Сергей Устюгов.

Фото: РИА новости

Интересно то, что, хотя СССР перестал существовать вот уже почти 30 лет назад, в общем медальном зачёте Олимпийских игр по лыжным гонкам сборная СССР до сих пор стоит на 3-ем месте (68 медалей), обгоняя по количеству золотых наград Финляндию (80 медалей).

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Фигурное катание

Российское фигурное катание по праву считается лучшим в мире. С 2014 по 2020 год на Чемпионате Европы по фигурному катанию все золотые медали принадлежат России. Фактически, до этого Россия доминировала в течение 10 лет с 1996 года благодаря Ирине Слуцкой и Марии Бутырской. Наша страна также завоёвывала все серебряные медали с 2013 года.

Фото: РИА новости

В 2019 году на чемпионате мира Россия получила 5 медалей, а в 2018, 2017 и 2016 по 2 медали.

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Смешанные единоборства

Куда же без Хабиба? Да, именно этот боец уже несколько лет держит в страхе всех своих противников.

В конце октября главном бою турнира UFC254 сошлись Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Даже гадать не надо, кто из них победил.

И хотя, как заявил Хабиб, его карьера в спорте завершилась, тем не менее, благодаря Хабибу Нурмагомедову Россия уверенно держится на верхних строчках данного вида спорта.

Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Но Хабиб не единственный достойный боец от России в UFC (о чём многие забывают): Алексей Олейник (74 боя, 59 побед), Забит Магомедшарипов (19 боёв, 18 побед), Александр Волков (39 боёв, 31 победа), Пётр Ян (16 боёв, 15 побед) и многие другие.

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Художественная гимнастика

Ещё император Петр I стремился популяризировать этот вид спорта в России как обязательный предмет военного образования. Но после революции 1917 года советская гимнастика отказалась от западных моделей и пошла по новому пути. И это сработало: дебют советских гимнасток на Олимпийских играх в 1952 году был триумфальным, команда выиграла девять золотых медалей и 22 раза поднялась на пьедестал почета.

Фото: РИА новости

В настоящее время лидерами мировой художественной гимнастики являются Дина Аверина (трёхкратная абсолютная чемпионка мира) и Арина Аверина (четырёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка Европы), Солдатова Александра (четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, чемпионка России) и Екатерина Селезнёва (двукратная чемпионка мира).

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Есть ещё много видов спорта, где Россия хороша, но лучшей её назвать всё же нельзя. К таким можно отнести хоккей (всё-таки до золотых медалей Российской сборной удаётся дотянуть не всегда), баскетбол, пляжный футбол. Всё благодаря спортсменам, которые упорно работают для того, чтобы принести славу и почёт своей стране. За это им огромное спасибо! А нам остаётся надеяться, что коронавирус в 2021 году наконец отступит, и мы сможем завоевать новые медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх.