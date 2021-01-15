Приятное с полезным: 6 новых сериалов для беговой дорожки

Бывает ли такое, что вам наскучивает традиционная разминка перед тренировкой? Довольно долго, монотонно, а музыку слушать уже надоело. Специально для таких случаев мы собрали несколько свежих интересных сериалов с высокими оценками. Они точно не дадут заскучать на беговой дорожке!

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«Пацаны» (США, 2019-...)

Оценка на КиноПоиске: 8.2.

Действие происходит во вселенной, где люди со сверхспособностями становятся профессиональными героями и работают на могущественную корпорацию Vought International. Вне света софитов в перерывах между «геройствами» большинство из них высокомерны и коррумпированы.

Фото: Кадр из трейлера

Сериал в основном фокусируется на двух группировках: «Семь», главная и самая популярная команда супергероев, и «Пацаны», стремящиеся уничтожить её коррумпированных членов.

«Ход королевы» (США, 2020)

Оценка на КиноПоиске: 8.4.

История начинается в Лексингтоне, штат Кентукки. Девятилетняя Бэт, потерявшая мать в автокатастрофе, отправляется в детский дом, где её обучает шахматам смотритель здания мистер Шайбел.

Фото: Кадр из сериала

События разворачиваются в 1950-х: тогда в американских приютах воспитанницам ежедневно выдавали транквилизаторы. И без того одарённая Бэт, благодаря поразительным навыками визуализации, усиленным таким «допингом», очень быстро становится сильной шахматисткой. По мере того, как девушка поднимается на вершину шахматного мира и пожинает финансовые плоды своего успеха, её зависимость от наркотиков и алкоголя ухудшается. Сможет ли она справиться с соблазнами?

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«Защищая Джейкоба» (США, 2020)

Оценка на КиноПоиске: 7.6.

Джейкоб Барбер обвиняется в убийстве. 14-летний ученик ведёт, казалось бы, обычную жизнь, но всё меняется, когда находят тело его одноклассника Бена. Полиция обнаруживает отпечаток пальца Джейкоба на трупе, а другие дети начинают писать в социальных сетях о том, что у Барбера был нож, которым он любил хвастаться в школе.

Энди Барбер, отец Джейкоба, становится одним из немногих людей, которые не верят, что мальчик – убийца. Даже его мать Лори начинает сомневаться в сыне, задаваясь вопросом, могла ли она вырастить социопата. В то время как Энди помогает организовать защиту сына в суде, его бывший коллега прокурор Нил Лоджудис строит убедительные доводы со стороны обвинения.

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«Тед Лассо» (США, Великобритания, 2020)

Оценка на КиноПоиске: 8.1.

Тед Лассо — оптимистичный и позитивный тренер по футболу в одном из колледжей Канзаса. Но в один день вместо школьной команды его нанимают тренировать профессиональных спортсменов в Англии, несмотря на то, что опыта на таком уровне у него нет. Это лёгкая спортивная комедия, которая точно поднимет вам настроение.

«Чудотворцы» (США, 2019-2020)

Оценка на КиноПоиске: 7.6.

Небесная канцелярия Бога – масштабный офис со множеством отделов и сотрудников. Есть даже HR и напоминающий службу технической поддержки отдел обработки молитв. Именно его служащие, ангелы Элиза и Крэйг, берутся за спасение Земли, когда приунывший Господь вдруг решает её погубить.

У ангелов есть две недели, чтобы соединить несоединимое – двух одиноких людей в пару — и доказать, что человечество вовсе не безнадёжно и достойно существования.

«Король тигров: Убийство, хаос и безумие» (США, 2020)

Оценка на КиноПоиске: 7.6.

Сериал рассказывает об обществе защитников и коллекционеров больших кошек в Америке, а также о частных зоопарках и заповедниках, которые они создали для этих необычных и смертоносных животных.

Фото: Кадр из сериала

В центре сюжета многолетняя горькая вражда главного героя Джо Экзотика, владельца зоопарка в Оклахоме, и Кэрол Баскин, генерального директора компании Big Cat, которая обеспечивает убежище для больших кошек, выращенных в неволе. Но Джо Экзотик утверждает, что её истинная цель – устранить конкурентов любыми путями. Эти двое обмениваются видео с угрозами, судебными обвинениями и целевыми кампаниями преследования. Как далеко они зайдут?