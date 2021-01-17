Почему приседания полезны для бегунов? Мнения тренеров

Важно не только набегать объёмы, но и прокачивать нужные мышцы.

Приседания – одно из самых простых физических упражнений. Для их выполнения не нужно специальное оборудование, много пространства или знание сложных технических навыков. Благодаря своей простоте приседания полюбились многим: и профессиональным спортсменам, и любителям. Если вы увлекаетесь бегом, это упражнение не только поможет сохранить красивую фигуру, но и улучшить показатели выносливости, скорости.

Как правильно выполнять приседания?

Во время выполнения приседаний важно помнить несколько правил.

Держите спину прямо.

Поставьте ноги чуть шире плеч.

Когда колени будут сгибаться, подавайте ягодицы назад.

Приседать необходимо плавно, без рывков. Если вы новичок в этом деле – опускайтесь до параллели полу и следите, чтобы колени были согнуты под прямым углом. Руки можно вытянуть вперёд, сложить их в замок перед грудью или взять дополнительный вес.

Посмотреть другие упражнения на мышцы ног можно в видео «Чемпионата».

Зачем приседать бегунам?

Исследователи Калифорнийского университета выяснили, что при правильном выполнении приседания могут принести больше пользы, чем любой другой вид фитнеса.



О том, почему это упражнение полезно для атлетов, рассказали тренеры Бегового сообщества Вера Соснова и Павел Кондрашев.

Вера: Для бегунов приседания полезны в первую очередь тем, что развивают и укрепляют мышцы ног, задействованные при беге. Кроме того, бегунам полезно приседать с небольшим весом – это помогает повысить экономичность бега, уменьшить риск травм. С помощью таких упражнений укрепляется четырехглавая мышца бедра и ягодичные мышцы. Их сила крайне важна, например, при подъемах в гору. К тому же, приседания улучшают выносливость и здорово укрепляют мышцы пресса.

Фото: istockphoto.com

Павел: Двуглавая и прямая мышцы бедра часто являются первыми, проявляющими признаки усталости у бегунов. Кроме того, что приседания укрепляют самые важные мышцы для этого вида спорта, они еще задействуют спину и корпус. Сила и устойчивость корпуса очень влияют на результат бегуна, помогают предотвратить травмы и сделать бег более экономичным. Кстати, многие новички, начиная занятия бегом, совершают ошибку – сильно наклоняются вперед, пытаясь ускориться. Это происходит из-за слабости мышц и может привести к травмам коленей.