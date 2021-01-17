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Почему приседания нужны для бегунов? Как правильно приседать? Тренер отвечает

Зачем бегунам приседать?
Павел Кондрашев Валерия Баринова
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Почему приседания полезны для бегунов? Мнения тренеров
Важно не только набегать объёмы, но и прокачивать нужные мышцы.
Lifestyle / Фитнес 0
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Приседания – одно из самых простых физических упражнений. Для их выполнения не нужно специальное оборудование, много пространства или знание сложных технических навыков. Благодаря своей простоте приседания полюбились многим: и профессиональным спортсменам, и любителям. Если вы увлекаетесь бегом, это упражнение не только поможет сохранить красивую фигуру, но и улучшить показатели выносливости, скорости.

Как правильно выполнять приседания?

Во время выполнения приседаний важно помнить несколько правил.

  • Держите спину прямо.
  • Поставьте ноги чуть шире плеч.
  • Когда колени будут сгибаться, подавайте ягодицы назад.

Приседать необходимо плавно, без рывков. Если вы новичок в этом деле – опускайтесь до параллели полу и следите, чтобы колени были согнуты под прямым углом. Руки можно вытянуть вперёд, сложить их в замок перед грудью или взять дополнительный вес.

Посмотреть другие упражнения на мышцы ног можно в видео «Чемпионата».

Зачем приседать бегунам?

Исследователи Калифорнийского университета выяснили, что при правильном выполнении приседания могут принести больше пользы, чем любой другой вид фитнеса.

О том, почему это упражнение полезно для атлетов, рассказали тренеры Бегового сообщества Вера Соснова и Павел Кондрашев.

Вера: Для бегунов приседания полезны в первую очередь тем, что развивают и укрепляют мышцы ног, задействованные при беге. Кроме того, бегунам полезно приседать с небольшим весом – это помогает повысить экономичность бега, уменьшить риск травм. С помощью таких упражнений укрепляется четырехглавая мышца бедра и ягодичные мышцы. Их сила крайне важна, например, при подъемах в гору. К тому же, приседания улучшают выносливость и здорово укрепляют мышцы пресса.

Фото: istockphoto.com

Павел: Двуглавая и прямая мышцы бедра часто являются первыми, проявляющими признаки усталости у бегунов. Кроме того, что приседания укрепляют самые важные мышцы для этого вида спорта, они еще задействуют спину и корпус. Сила и устойчивость корпуса очень влияют на результат бегуна, помогают предотвратить травмы и сделать бег более экономичным. Кстати, многие новички, начиная занятия бегом, совершают ошибку – сильно наклоняются вперед, пытаясь ускориться. Это происходит из-за слабости мышц и может привести к травмам коленей.

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