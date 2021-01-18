Исследование: как пандемия повлияла на питание россиян

Спойлер: в отличие от других стран, оно изменилось не в лучшую сторону.

Пандемия COVID-19 повлияла на многие сферы нашей жизни. Конечно, за это время изменились и привычки, в том числе в питании. Компания Nielsen провела исследование, которое помогло узнать, как теперь ведут себя покупатели в продуктовых. И многие из них отказались от позиций для здорового питания. Вернёмся ли мы к прежнему образу жизни или забудем про ЗОЖ навсегда?

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Отказ от здорового питания

По результатам исследования, одними из наиболее пострадавших из-за COVID-19 стали товары для здорового питания. Несмотря на то что более 80% респондентов стараются придерживаться здорового образа жизни, пока спортзалы и парки были закрыты, поддерживать пп-режим захотели немногие.

Возможно, дело в стрессе, который заставил всех отказаться от привычного рациона. А может быть, дело в сокращении в это время заработной платы, что поспособствовало экономии на «здоровых» продуктах.

Фото: istockphoto.com

Но на замену ЗОЖ пришёл тренд на «домашнее потребление», это сложно не заметить. Исследователи отмечают, что «продажи муки, дрожжей, яиц, томатной пасты и многих других ингредиентов более сложных блюд, требующих появившегося в самоизоляции времени на приготовление, продолжают расти высокими темпами».

Однако это не означает, что продукты для здорового питания должны дожидаться возвращения привычного образа жизни. Многие из них уже сейчас имею все шансы удачно встроиться в новые «кулинарные ниши», чтобы компенсировать снижение продаж.

Однако эксперты уверены, что продажи таких товаров вскоре вернутся к привычным темпам роста. Нам уже давно захотелось прекратить праздничное и самоизоляционное чревоугодие и снова перейти к салатам и варёной курице. А вы?

Фото: istockphoto.com

А что в других станах?

Удивительно, но немцы, наоборот, решили заботиться о своём здоровье и соответственно питании. По результатам опроса, проведённого социологическим институтом Kantar Public, каждый четвёртый участник во время пандемии стал готовить гораздо чаще. Каждый пятый изменил свое меню: теперь рецепты составляются с большей пользой для здоровья. В ежедневном рационе большинства опрошенных обязательно присутствуют свежие овощи и зелёные салаты, почти каждый второй предпочитает вегетарианские блюда.