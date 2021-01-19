Секреты молодости души и тела от Дайан Китон. Всё дело в вегетарианстве?

Актриса – яркий пример того, что и в 75 можно выглядеть здорово.

В 2020 году Дайан Китон отпраздновала свой 75-й день рождения. Звезде «Крёстного отца» и музе Вуди Аллена удаётся прекрасно выглядеть, даже разменяв восьмой десяток. О ней действительно можно сказать «благородная старость». Несмотря на почтенные годы, Китон никогда не обращалась к помощи пластических хирургов. В чём же её секрет и как она сохраняет молодость и красоту?

В одном из интервью Дайан рассказала, что когда ей было 14, она составила целый список ежедневных дел «для красоты». Тогда девочке из Северной Калифорнии казалось просто необходимым соответствовать общепризнанным стандартам. Спать она должна была с невидимкой на кончике носа, чтобы он стал тоньше. Каждый день ей приходилось делать упражнение для глаз по полчаса – Китон верила, что так они будут казаться больше. Кроме того, будущая актриса репетировала улыбку перед зеркалом и практиковала разные эмоции, чтобы выглядеть более естественно.

Спустя несколько десятилетий, один «Оскар» и два «Золотых глобуса» отношение Китон к своему внешнему виду точно изменилось. Актриса придерживается простых правил и предпочитает минимализм как в уходе, так и в макияже. А сохранять тонус ей помогает физическая активность. Вот несколько принципов, которым следует Китон.

Секреты молодости Синди Кроуфорд: как выглядеть сногсшибательно, когда тебе за 50 Четыре простых правила, которым может следовать каждый.

Солнцезащитный крем – основа ухода

Дайана предпочитает простой, но действенный уход, а солнцезащитный крем – обязательный атрибут в её косметичке. А ведь многие недооценивают важность этого продукта. Дело вовсе не в аристократической бледности или загаре а-ля Бали – чрезмерное воздействие солнечных лучей не только ускоряет старение кожи, но и может спровоцировать ряд заболеваний, в том числе рак.

Сама Китон дважды сталкивалась со злокачественными образованиями: в возрасте 21 года и несколько лет назад. Поэтому она, как никто другой, осознает, насколько важна защита от ультрафиолета.

«Нет» пластической хирургии

Актриса неоднократно заявляла, что не планирует делать пластические операции. По крайней мере пока. Дайана попросту не видит смысла в перекраивании лица или же тела. «Я считаю так: у всех есть руки, и они постоянно на виду. Очень странно, когда руки не соответствуют лицу. Мои руки выглядят на мой возраст. Они прошли через многое и это заметно!», – рассказала Китон в интервью изданию People.

Не знаю, хочу ли возиться со всем этим [операциями]… Ведь что бы вы ни делали, вы неизменно становитесь старше – ничто не вечно.

Китаянки и в 50 лет выглядят так, что привлекают молодых мужчин. Как они это делают? Стройные и с гладкой кожей они вызывают зависть у западных женщин. А ведь так может каждая.

Быстрая ходьба и велотренажёр

Хотя Китон далека от регулярных тренировок, она не забывает про физическую активность. Оставаться в тонусе и чувствовать себя лучше ей помогает беговая дорожка и велотренажёр.

«Я хожу [на дорожке] и хожу очень быстро, чтобы пропотеть. Но никакого бега. Это слишком сложно. Быстрая ходьба и так даёт мне достаточно энергии, чтобы чувствовать себя хорошо в течение дня», – признаётся актриса. А занятия по сайклингу Дайан посещает вместе с дочерью Декстер. «Я знаю, что в эти 45 минут использую своё тело по максимуму», – говорит она.

Вегетарианство

Ещё в 22 лет Китон считала себя толстой, несмотря на стройную фигуру. Муза Вуди Аллена срывалась, съедая 20 тысяч калорий, после чего вызывала рвоту. Тогда её типичный дневной рацион выглядел примерно так: жареный цыплёнок, несколько порций картошки фри с кетчупом и сыром с голубой плесенью, содовая, много конфет, целый торт и три булочки с банановым кремом. Заболела Дайан во время подготовки к бродвейскому шоу «Волосы», когда её попросили похудеть ради роли. Чтобы вернуться к нормальному питанию, актрисе пришлось в течение года посещать психоаналитика пять раз в неделю.

В последние годы Китон практикует вегетарианство. Она отказалась от мяса и рыбы, но продолжает употреблять яйца и сыр. В целом, актриса тщательно относится к тому, что попадает в её рацион. Она рада, что пришла к такой осознанности, особенно после того, как в молодости боролась с булимией.

Насыщенная жизнь

Дайан уверена, что секрет молодости – в активной и насыщенной жизни. В свои 75 она не сидит на месте: всё так же посещает светские мероприятия, даёт интервью, общается с друзьями и даже снимается в кино. Последний фильм с её участием – «Помпошки» – вышел в 2019 году.

И духом, и телом: почему Шер выглядит гораздо моложе своих лет? 74-летняя певица не скрывает секретов своей внешности.

Актриса считает, жить нужно так, чтобы времени на рассматривание каждой детали своего лица в зеркале попросту не оставалось. «Отвлекайте себя! Живите насыщенной, полной жизнью и перестаньте уже постоянно глядеть в отражение», – призывает Дайан.