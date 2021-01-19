Тотальный релакс: как расслабиться после тренировки?

После напряжённой работы в зале хочется отдохнуть не только телом, но и душой.

Забитые мышцы после упорной тренировки – ахиллесова пята многих начинающих спортсменов. Будь то бег, кроссфит или занятия на тренажёрах, без определённой подготовки мышцам не избежать состояния гипертонического тонуса. Рассмотрим несколько способов, которые помогут расслабиться после занятия и сократить неприятные ощущения.

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Что такое забитая мышца?

Забитой называют спастически сокращённую мышцу, иначе говоря, мышцу, пребывающую в состоянии гипертонического тонуса. Почему это происходит? Всё довольно просто. Переусердствовали с подходами, взяли дополнительный блин на штангу или переоценили свои возможности на беговой дорожке — получили забитую мышцу. Также подобное может случиться, если вы ещё новичок – в таком случае на мышцах могут появится микротравмы. При этом организм начинает вырабатывать клетки, которые восстанавливают ткани, в результате чего происходит диаметральный рост мышцы.

Фото: istockphoto.com

Боль, возникающая после интенсивной тренировки, обычно проходит через пару суток отдыха. Но если неприятные ощущения так и не прошли или же стали более интенсивными, это может быть признаком серьёзной травмы – стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Сильная мышечная боль во время тренировки – нехороший знак, который может свидетельстввать о растяжении или травме.

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Как расслабить забитые мышцы?

Сауна или горячая ванна. «Горячительные» процедуры ускорят кровообращение, насытить мышцы кислородом и снять спазмы. А если использовать этот метод вечером, он ещё и поможет уснуть.

Фото: istockphoto.com

Растяжка. Как правило, этот метод возглавляет список наиболее недооценённых. Однако это один из наиболее эффективных способов для борьбы с забитыми мышцами. Выполнять растяжку нужно как перед, так и после тренировки.

Массаж. Пожалуй, самый очевидный способ. Однако стоит учитывать, что не любой массаж может положительно сказаться на мышцах и снять болевые ощущения. Не стоит подходить к этому беспечно: лучше всего обратиться к знающему специалисту.

Плавание. Даже не интенсивные водные процедуры способствуют восстановлению мышц. Плавать стоит в тёплой воде и в умеренном темпе.

Фото: istockphoto.com

Зелёный чай. Антиоксиданты – вещества, которые помогают улучшать тонус организма. А их в зелёном чае предостаточно. Главное – употреблять его в умеренных количествах, поскольку этот напиток также известен своими мочегонными свойствами.

Здоровый сон. Здоровым считается сон, который длится от восьми до девяти часов. Но на деле для каждого человека продолжительность рассчитывается отдельно. Некоторым вполне достаточно и пяти часов, а кому-то обязательны все десять.

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Стоит учитывать, что каждый отдельно взятый метод может по-разному влиять на организмы разных людей. Попробуйте все способы и их комбинации, чтобы подобрать наиболее эффективные именно для вас.