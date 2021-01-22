Торнадо в тюрбане: где берёт силы самый старый марафонец в мире

Фауджа Сингх начал профессионально заниматься бегом в 89 лет. Всё ещё считаете, что вам уже поздно?

Торнадо в тюрбане – именно так прозвали старейшего в мире финишёра марафона, который начал карьеру профессионального спортсмена в 89 лет. Сейчас Фаудже Сингху 109, и он обладатель рекордов в возрастных группах старше 90 и 100 лет. Хотя к 2021-му атлет перестал участвовать в марафонах, бегом всё же занимается регулярно. Что известно о живой легенде?

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Биография

Сингх родился очень слабым и начал ходить только к пяти годам. Он бы, вероятно, не связал свою жизнь со спортом, продолжая дело отца-фермера, если бы не трагические события, которые заставили его бросить сельское хозяйство. После потери сразу нескольких важных членов семьи – двух детей и жены – будущий спортсмен начал искать деятельность, которая помогла бы ему отвлечься от проблем и помочь в совершенствовании. Так, бег не только вывел Сингха практически из депрессии, но и принёс мировую известность.

Фото: Getty Images

Спортивные достижения

Фауджа Сингх впервые принял участие в Лондонском марафоне в возрасте 89 лет. В 2003 году он установил мировой рекорд на марафонской дистанции в 42,2 км в своей возрастной категории – 5 часов 40 минут.

Фото: Getty Images

В 2011 году после того, как Сингх пробежал марафон в возрасте 100 лет, спортсмен вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной марафонец. Однако при регистрации достижения оказалось, что у бегуна нет свидетельства о рождении. Дело в том, что в Индии до 1911 года их просто не выдавали, а о рождении можно было узнать только из регистрационного журнала. Тем не менее с зафиксированным временем Фауджа всё же стал рекордсменом, показав результат 8 часов 11 минут и 16 секунд. Он также участвовал в забегах в 2012 году в Канаде и в Мумбайском марафоне в 2016-м – и лишь часть его успехов.

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Питание

Спортсмен считает, что секрет его долгожительства – в диете. При росте 172 сантиметра Сингх весит 53 кг. Он уверен, что нельзя делать еду «смыслом жизни»: нужно есть только чтобы жить, а не наоборот, и в целом следует больше двигаться и меньше есть.

Фото: Getty Images

Сам Фауджа питается детскими порциями, более того, он вегетарианец. Так, его обед может состоять из лепёшки, нескольких ложек овощей в соусе кари – его бегун очень любит – и риса. Но помимо здоровой пищи, как считает Сингх, нужно ещё и позитивно мыслить и всегда стремиться к большему.

Признание

Вскоре после грандиозных забегов к Фауджу пришла популярность. Он даже стал лицом бренда adidas под девизом «Невозможное возможно». Действительно, во время забега в Гонконге в 2013 году бегун упал и получил серьёзный ушиб, однако смог продолжить гонку и финишировать под бурные овации.

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Недавно вышла биография спортсмена «Торнадо в тюрбане», автором которой выступил журналист Хушвант Сингх. Она не только мотивирует людей больше заниматься спортом, но и в целом помогает понять: никогда не бывает поздно начать то, что всегда хотелось.