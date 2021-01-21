Горан Винбальд начинал своё утро с пробежки целый год, и это изменило его жизнь.

Вызов принят: что будет, если бегать каждый день?

Утренняя пробежка – отличная привычка, которая помогает оставаться в форме, укрепляет кости, мышцы и улучшает сердечно-сосудистую систему. Если спортзалы и силовые тренировки вам не подходят, попробуйте начинать свой день с бега трусцой. Это положительно скажется на вашей иммунной системе. Так, швед Горан Винбальд устраивал такие забеги ежедневно, а затем поделился впечатлениями. Мужчина опубликовал видеоролик, в котором рассказал, как регулярные пробежки изменили его жизнь.

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А зачем это всё?

Целый год – 365 дней подряд – Горан просыпался и отправлялся на пробежку, выпив на дорожку лишь стакан воды. Перед ним стояла цель – не пропустить ни одного утра. «Если у вас нет ответа на вопрос, зачем вы это делаете, то добиться результатов намного сложнее», – утверждает мужчина.

Его первым «зачем», благодаря которому Горан не терял мотивации, был заряд энергии на все оставшиеся сутки. Атлет отправлялся на природу, несмотря на погодные условия, и тело просыпалось вместе с разумом. Второе «зачем» – это настрой на продуктивность, который он стал получать от бега. Даже если физическая нагрузка занимала 10-15 минут, она приводила мысли в порядок, а дальнейшая работа проходила с большим удовольствием. Третья причина – это проблемы со здоровьем. Прежде чем решиться на такой челлендж, Винбальд узнал, что у него сердечно-сосудистое заболевание и тяжёлые физические нагрузки ему противопоказаны. Горану было сложно полностью отказаться от спорта, и поэтому бег стал лучшей альтернативой для поддержания тела в тонусе.

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Что могло пойти не так?

Как признаётся сам атлет, главным страхом было получить физические повреждения. Прежде во время тренировок он нередко травмировался, отчего приходилось временно отказываться от спорта. Но переживания были напрасны. «Это первый год, когда я не заболел ни разу», – утверждает бегун. Горан уверен, что именно пробежки помогли ему укрепить иммунную систему и улучшить физическую форму.

Кроме того, одной из сложностей для Винбальда было заставить себя встать с кровати в пасмурные дни. «Не всегда было легко просыпаться», – признаётся мужчина. Но с каждым днём мотивации появлялось всё больше и больше, а результат тренировок становился более явным.

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Что в итоге?

Горан уверяет, что утренние пробежки изменили его жизнь. Благодаря новой привычке он стал более организованным, продуктивным и энергичным. «Даже если бывают дни, когда я не успеваю выполнить все дела, знаю, что сделал одну полезную вещь – отправился на утреннюю пробежку», – с гордостью утверждает атлет.

«Я советую попробовать это каждому. Не обязательно бегать каждый день, но мы все чувствуем себя намного лучше благодаря регулярной физической активности», – так говорит Винбальд тем, кто не уверен, что готов бросить себе вызов и начинать каждый новый день с пробежки.