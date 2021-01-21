Купили на Али: 6 стоящих спортивных товаров с АлиЭкспресс

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Инвентарь для фитнеса, на котором не стоит экономить Самое необходимое для красивой фигуры – и можно обойтись без тренажёрного зала.

Герметичная бутылка

Рейтинг: 4.9 из 5 (358 отзывов).

Цена: 861,93 -1 028,27 руб.

Вы можете выбрать объём, удобный для вас, – от 0,5 до 1 литра. «Очень красивые цвета, особенно линейка 2020 года – чисто эстетическое удовольствие», — пишет один из покупателей. Палитра цветов действительно разнообразная. Вы можете выбрать красный, оранжевый, голубой, зелёный, розовый и многие другие.

Фото: aliexpress.ru

Внутри бутылки есть сеточка, если вы захотите добавить в воду фрукты или ягоды. Имеется защитный клапан, который предотвращает случайное открытие ёмкости. Герметичная бутылка, из которой не выльется вода во время тренировок, вам точно пригодится.

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Напульсник

Рейтинг: 4.8 из 5 (61 отзыв).

Цена: 42,34 — 71,83 руб.

Во время интенсивной тренировки на лице появляется пот. Убирать его со лба руками, которыми вы недавно трогали гантели или тренажёры, вредно для кожи. Это провоцирует появление прыщей. Решить эту проблему может напульсник. Прочный, но легко растягивающийся он подойдёт как для тренировки в зале, так и для партии в теннис на открытом воздухе.

Фото: aliexpress.ru

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Повязка на голову

Рейтинг: 4.5 из 5 (210 отзывов).

Цена: 22,68 руб.

Повязка предотвращает попадание пота в глаза, а также помогает убрать волосы, чтобы они не мешали во время занятий. Подойдёт аксессуар как мужчинам, так и женщинам. Покупатели отмечают, что ткань повязки довольно тонкая, но при этом она достойно выполняет свои функции. Товар представлен в десяти цветах: белый, чёрный, красный, серый, жёлтый, фиолетовый и др.

Фото: aliexpress.ru

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Высокие носки

Рейтинг: 4.8 из 5 (199 отзывов).

Цена: 144,41 — 151,22 руб.

Носки представлены в разных расцветках. Предназначены для велоспорта, но подойдут и для другой физической активности. Продавец обещает, что в этих носках нога будет «дышать» – это большое преимущество во время долгих тренировок.

Фото: aliexpress.ru

«Покупал эти носки здесь второй раз. Качество очень хорошее. Брал несколько пар и проносил больше полутора лет… Они неубиваемые!», — пишет один из покупателей.

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Комплект эластичных резинок для фитнеса

Рейтинг: 4.8 из 5 (32 отзыва).

Цена: 340,24 руб.

С помощью эластичных резинок вы сможете эффективно тренироваться дома. Они создают дополнительную нагрузку на мышцы. В последнее время этот инвентарь становится всё более популярным, поэтому подобрать упражнения себе по вкусу не оставит труда.

Фото: aliexpress.ru

Резинки представлены в пяти цветах, каждый из которых обозначает разную нагрузку на мышцы. Для новичков подойдут жёлтые ленты с нагрузкой от 2 до 5 кг, а профессионалы могут приобрести резинки чёрного цвета. Пользователи отмечают хорошее качество аксессуара и быструю доставку.

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Идеально для новичка: как тренироваться дома с фитнес-резинкой Этот атрибут точно не будет лишним, особенно если вы только знакомитесь со спортом.

Коврик для йоги

Рейтинг: 5 из 5 (230 отзывов).

Цена: 1 927,25 руб.

Иметь собственный коврик удобно – всегда можно позаниматься дома, а летом – устроить сессию йоги в парке или в лесу. Большой плюс этого коврика – он не скользит на поверхности. Кроме того, имеется специальная разметка, которая поможет новичкам правильно расположить тело при выполнении асан.

Фото: aliexpress.ru

В комплекте идёт сумка для переноски и хранения. «Товар прибыл раньше ожидаемого, в идеальном состоянии, и он точно такой, как показано в описании», — пишет один из пользователей.

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Фитнес, йога или пилатес: как выбрать коврик для домашних тренировок Главное — опираться на собственные предпочтения. В остальном разбираемся вместе с тренером.

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