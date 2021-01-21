Сладкий допинг: как сахар влияет на работу мозга

Может, есть шоколадки перед важным экзаменом или сложной задачей вовсе не обязательно?

«Съешь шоколадку, тогда мозг лучше будет работать», «ничего не соображаю, надо сладкого съесть» — все знают эти выражения и многие считают их истинно верными. Но так ли это? Как сахар и сладкое в целом влияют на работу мозга и могут ли ускорить мыслительные процессы? Разбираемся вместе с Анной Семеновой, основательницей компании-производителя продуктов диетического Питания Newa Nutrition, кандидатом технических наук в области пищевых технологий, диетологом, разработчиком продуктов и экспертом Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

Как есть меньше сахара и чем заменить сладости? Рассказываем, почему вам так хочется сладенького и что съесть, чтобы не поддаться искушениям.

Сколько энергии нужно мозгу и откуда она берётся?

Мозг составляет в среднем 2% от общего веса человека. Он выполняет множество различных функций, без которых организм не мог бы функционировать. Поэтому неудивительно, что для нормальной работы ему требуется очень много энергии. Считается, что мозг расходует порядка 20% от всей потребляемой.

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Самый энергоёмкий процесс – обеспечение нейронной связи, то есть проведение нервных импульсов. У мозга нет отдельного хранилища, чтобы запасать питательные вещества, поэтому ему необходим постоянный приток энергии, а значит, глюкозы, которая и есть её основной источник. В среднем человеку нужно примерно 65-120 г этого вещества в сутки в зависимости от нагрузки.

Разумеется, глюкоза не обязательно нужна в чистом виде. В организме существуют специальные способы превращения галактозы (молочного сахара), фруктозы, сахарозы, крахмала и других, в том числе сложных углеводов, в основное питательное вещество – глюкозу.

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Есть механизм, когда мозг получает энергию и из кетоновых тел. Он активируется, когда в организм не поступают углеводы, например, в результате кетогенной (кето) диеты. Однако это исключительный случай и хотя и возможный, но не постоянный вариант. Мозгу всё равно нужно хотя бы 30% энергии получать из глюкозы.

Помогают ли сладости в работе мозга?

Всё-таки основной природный механизм – получение энергии из глюкозы. Мозг берёт её в необходимом количестве из крови – ровно столько, сколько ему нужно для работы. Если происходит какой-то процесс, требующий много энергии, концентрация глюкозы в крови падает. Если в это время вы пытаетесь решить сложную задачу – с изначально низким уровнем глюкозы (меньше рекомендуемой нормы), вам будет труднее с ней справиться.

Фото: istockphoto.com

При этом если вы занимаетесь тяжёлым умственным трудом, общее потребление глюкозы вырастает всего на 3-5%. Поэтому нет необходимости объедаться сладостями, чтобы улучшить работу мозга.

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Что происходит с «лишней» энергией?

Рекомендуется поддерживать уровень глюкозы в крови, равный 3,99-4,6 ммоль/л. Если же вы будете есть слишком много сладкого, её избыток уйдёт в запас гликогена. А если при этом вы ещё и переедаете, излишки гликогена отложатся в жировых депо. То есть, потребляя большое количество быстрых углеводов, вы только навредите себе. Это может спровоцировать развитие сахарного диабета, атеросклероза, болезней сосудов и старческой деменции.

Фото: istockphoto.com

Необходимо соблюдать баланс и отдавать предпочтение сложным углеводам, которые медленно перевариваются и помогают поддерживать необходимый уровень глюкозы в крови. Отдавайте предпочтения овощам, финикам, фруктам, крупам, полезным сладостям с большим содержанием клетчатки.