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Кто самый сильный в России? Рейтинг 10 сильнейших мужчин

Рейтинг 10 сильнейших мужчин России
«Чемпионат»
Настоящие богатыри: 5 сильнейших мужчин России
Спортсмен, занявший последнее место в рейтинге, смог присесть с 360 килограммами.
Lifestyle / Тренды 0
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Какой показатель в спорте определяет силу мужчины? Это максимальный вес, который он может поднять. Есть такие виды спорта, как стронгмен и пауэрлифтинг, суть которых заключается в работе с большим весом и тренировке выносливости. В России немало таких богатырей, давайте посмотрим, кто вошёл в пятёрку сильнейших по версии портала TOP-10.

5 место: Алексей Серебряков

Фото: vk.com/strongman_as

Или, как его ещё называют в народе – Серебряный богатырь. Силач, занявший пятое место в топе, родился в Челябинске. Спортом он занимался всю осознанную жизнь. Это не было каким-то дополнительным увлечением, как раз наоборот, с самого детства спорт являлся неотъемлемой его частью.

Свой путь в профессиональном спорте Алексей начинал с бодибилдинга, однако это не сильно увлекло спортсмена, и он нашел себя в пауэрлифтинге. Уже в 14 лет Серебряков мог приседать с весом около 150 кг, а к 17-ти выполнил номинатив мастера спорта России и присел с весом 292,5 кг. В 18 лет спортсмен побил юниорский рекорд России на национальном чемпионате и присел со штангой в 360 кг!

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Будучи действующим пауэрлифтером, Серебряков получил травму, после которой решил переквалифицироваться в силовой экстрим. Сейчас спортсмен выступает на соревнованиях по стронгу и может сесть с весом аж 425 кг.

4 место: Андрей Беляев

Фото: vk.com/belyaev_power

Этот русский богатырь занимает в нашем рейтинге четвёртое место. Является мастером спорта международного класса, неоднократным рекордсменом и чемпионом России и Европы.

Андрей родился небольшом городке Зуевка Кировской области, с 14 лет начал заниматься спортом. В 16 лет состоялись его первые соревнования, которые определили профессиональный выбор будущего спортсмена. В 2002 году Беляев становится чемпионом мира по пауэрлифтингу среди юниоров. Лучший показатель спортсмена – приседания с весом 430 кг.

3 место: Владимир Бондаренко

Фото: vk.com/ilovepowerlifting

Его имя очень известно в мире пауэрлифтинга. Он являлся частью «золотой» сборной России по этому виду спорта, которая одерживала победы в соревнованиях 8 лет подряд. В 2007 году ушёл из спорта, однако, говоря о пауэрлифтинге, его Владимира вспоминают не только соотечественники спортсмена, но и иностранцы.

2 место: Эльбрус Нигматуллин

Эльбрус получил звание мастера спорта РФ по пауэрлифтингу уже в 19 лет. В 2005 году он стал чемпионом в соревновании «Самый сильный человек планеты» и по праву получил это звание. На счету спортсмена несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса.

Родился богатырь в российской деревне Чубары Аргаяшского района Челябинской области, спортом начал заниматься с 12 лет. С 21 года начинает профессионально заниматься силовыми видами спорта – пауэрлифтингом, армрестлингом, тяжелой атлетикой, а чуть позже и стронгменом.

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Осенью 2020 года Нигматуллин установил новый рекорд, перетянув за 44,58 секунд 36-тонный «Боинг» на 25 метров. Вы только представьте себе этот масштаб!

1 место: Михаил Кокляев

Заслуженное первое место присуждено сильнейшему русскому богатырю – Михаилу Кокляеву. Он 8-ми кратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг и мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике.

В мир атлетического спорта Михаил пришёл в 13 лет, а в 16 уже выполнил норматив мастера спорта. В 20 лет получил звание мастера спорта международного класса. В 2005 году пришёл в силовой экстрим и прославился своими достижениями, занимая призовые места на соревнованиях. Неоднократно устанавливал мировые рекорды.

Абсолютный рекордсмен России в становой тяге – 417,5 кг. Это вес почти двух снаряжённых мотоциклов!

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