Как экстремальные диеты звёзд сказываются на здоровье

Фигурам многих знаменитостей можно позавидовать, но не всегда их секрет только в тренировках и правильном питании. Чтобы подготовиться к роли или хорошо смотреться в кадре, некоторые принимают радикальные меры. Безопасно ли гнаться за «звёздной» стройностью, разбираемся вместе с Ириной Ерофеевской, врачом-диетологом, спикером компании Evotren и Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

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Николь Кидман и детокс

Николь Кидман и в 53 года выглядит отлично: такой возраст не оправдание, чтобы запускать себя, считает актриса. Один из секретов её стройности – регулярный детокс. Раз в две недели Николь устраивает три разгрузочных дня. В это время она ничего не ест, только пьёт травяной чай и свежевыжатые соки. По её мнению, это не только помогает похудеть, но и полезно для здоровья.

Ирина: Я не совсем поддерживаю данный метод, так как голодание длительностью более одного дня должно проходить под контролем специалистов. А когда в рационе только чаи и свежевыжатые соки, это считается голоданием. Если организм полностью здоров, допускается один или максимум два разгрузочных дня в неделю. И интервал между ними должен быть минимум три дня.

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Милай Йовович и «водяная диета»

По словам самой знаменитости, основа её диеты – поддержание водного баланса. Она старается выпивать два литра воды каждый день. Это и позволяет Йовович поддерживать фигуру.

Ирина: С этим пунктом я полностью согласна. Два литра воды в день нужно стараться пить всем. Она действительно улучшает обмен веществ и структуру кожи. Вообще, норму воды можно высчитать так: 30 мл на 1 кг массы тела.

Дженнифер Энистон и пюре-диета

Звезда «Друзей» обращалась ко многим способам похудения. Один из них – рацион на основе пюреобразной пищи. Во время такой диеты меню состоит исключительно из смузи, супов-пюре и других блюд такой же консистенции. При этом масла и специи временно исключаются.

Ирина: Еда, находящаяся в состоянии смузи, то есть мелкодисперсная, легче усваивается, но довольно невкусная. А значит, человек не сможет долго находиться на такой системе питания. Поэтому придерживаться его можно не более 3-4 дней, и если вы находитесь в доменопаузальном возрасте (примерно от 30 до 50 лет) и не имеете никаких заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Екатерина Андреева и интервальное голодание

Екатерина Андреева в своём «инстаграме» рассказала о диете, которая позволяет ей сохранять прекрасную форму. Телеведущая питается по системе интервального голодания и не ест по 16 часов. «В Москве я вообще ем в 19 часов, а потом 16 часов не ем и потому завтрак – мой любимый приём пищи», – написала Андреева под утренним фото. Она утверждает, что такая диета позволяет чувствовать себя бодрой в течение дня.

Ирина: Я поддерживаю интервальное голодание. Действительно, это очень полезно для нашего организма. При такой системе питания мы получаем энергию. Дело в том, что на процесс пищеварения уходит огромное количество сил, а при интервальном голодании они не тратятся. Помимо этого, организм избавляется от лишней внеклеточной жидкости, от отёков – это тоже очень здорово.

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Полина Гагарина и диета шести лепестков

После рождения ребёнка в 2007 году певица набрала вес и долго не могла его сбросить. По словам Полины, ей помог строгий режим питания. «Во-первых, я села на жёсткую диету. Чередовала: день ем только рис, другой день – курицу, третий – только овощи или лёгкий овощной супчик. Причём строго до шести часов вечера! Сначала было тяжело, всё время мучил голод, а потом я втянулась», – поделилась певица с подписчиками в «Инстаграме».

Ирина: Как я понимаю, это диета шести лепестков. Она оказывает не очень здоровое влияние на организм. Эта система работает по принципу раздельного питания: день – злаки, день – белки, день – клетчатка и т.д. Такая основа больше подходит для разгрузочного дня (один, максимум два дня в неделю). Но если так питаться шесть дней подряд, это безумный стресс для организма и абсолютно никакой пользы. Да, вес может уйти, но за счёт воды, мышечной ткани и только в минимальной доле за счёт жира. Более того, на такой диете килограммы чаще всего возвращаются, если результат не закрепить интенсивной физической нагрузкой и дальнейшим правильным питанием.