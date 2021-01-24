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Как понять, что съели слишком много сладкого? Основные сигналы организма

Как понять, что съели слишком много сладкого?
Анна Берсенева Елизавета Каторжная
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Стоп-сигнал: как понять, что нужно есть меньше сахара?
Организм подскажет, когда пора остановиться. Главное – знать, на что обращать внимание.
Lifestyle / Питание 0
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Организм постоянно нуждается в глюкозе, поэтому употреблять сахар необходимо. Он содержится во многих продуктах, а не только в шоколаде и конфетах. Но нельзя перебарщивать, иначе это может стать причиной избыточного веса и проблем со здоровьем. Вместе с нутрициологом Анной Берсеневой разбираемся, как организм сигнализирует о том, что в нём слишком много сахара.

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И не обязательно отказываться от сладостей.

Переменчивое настроение

«Чрезмерное употребление сахара раскачивает эмоциональную систему», — говорит эксперт. Резкие и частые перепады настроения могут стать следствием избытка сахара в организме. Всё это связано с гормонами. Если вы съели плитку шоколада, то через короткое время произойдёт скачок инсулина, а настроение улучшится. Но потом неизбежно последует спад и апатия.

Фото: istockphoto.com

Анна: Недавно европейские исследования установили связь между излишним количеством сахара в организме и возникновением неврозов навязчивых состояний.

Проблемы с кожей

От сладкого появляются прыщи — и это не миф. «Качество кожи ухудшается, и снижается выработка коллагена. От чрезмерного употребления сахара организм закисляется, а в кислой среде и появляется сыпь», — говорит нутрициолог.

Из-за сахаросодержащих продуктов кожа становится более жирной, потому что усиливается работа сальных желёз. Если вы не хотите появления прыщей, необходимо следить за количеством сладкого в рационе.

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Сонливость

Не удивляйтесь, если после кусочка торта вам захочется спать. Продукты, в которых содержится много сахара, обладают высоким гликемическим индексом. В США была проведено несколько исследований, которые доказали, что чрезмерное употребление сладкого приводит к проблемам со сном и провоцирует усталость. Опять во всём виноваты гормоны. После резкого скачка уровень инсулина быстро снижается, что и вызывает сонливость.

Фото: istockphoto.com

Частые перекусы

На короткое время пончик или плитка шоколада дают чувство сытости. Но уже через пару часов вы ощутите чувство голода и желание перекусить.

Анна: Употребление быстрых сахаров, то есть классического белого сахара, раскачивает механизм выработки глюкозы и инсулина. Поджелудочная железа усиленно синтезирует инсулин, чтобы переработать сахар. Потом он резко падает, и в эти моменты организм, главная цель которого поддержание жизни, инстинктивно требует перекуса.

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Сахарная зависимость

Да, она существует. Чем больше вы едите сладкого, тем больше вам хочется. В каком-то смысле сахар воздействует на организм так же, как алкоголь или наркотические вещества. Употребление сладкого провоцирует выброс дофамина – гормона удовлетворения и счастья.

Фото: istockphoto.com

При отказе от сладостей начинается дофаминовая «ломка», поэтому организм требует сахаросодержащих продуктов. Если вы стали замечать, что всё чаще думаете о шоколаде, пончиках и тортах, то, скорее всего, в организме и так слишком много сахара.

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