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Что приготовить на ужин? ПП-рецепты белкового ужина

ПП-рецепты белкового ужина
Александра Михайлова
Без вреда фигуре: 5 лучших рецептов для белкового ужина
Если вы следите за количеством протеина в рационе, отварная курица вовсе не единственный вариант ужина.
Lifestyle / Питание 0
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Придумывать, что бы такого съесть, особенно на ужин, особенно полезного, нелегко. Постоянно повторять одни и те же блюда надоедает, ведь хочется разнообразия. Собрали несколько интересных и не приевшихся рецептов ужина, богатого белком.

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Вопреки распространённому мнению вечерний приём пищи не мешает похудению.

Куриные грудки с черри

Вам понадобятся:

  • маленькие куриные грудки – 4 шт;
  • зубчики чеснока (очищенные и нарезанные) – 4 шт;
  • белое вино – 50 мл;
  • куриный бульон – 50 мл;
  • помидоры черри (очищенные от кожи) – 500 г;
  • веточки тимьяна – 4 шт;
  • соль, перец – по вкусу;
  • оливковое масло – для смазывания формы.

Разогрейте духовку до 180°C и смажьте маслом форму для запекания среднего размера. Пока отложите её в сторону.

Фото: istockphoto.com

Нагрейте сковороду до максимума и налейте на неё немного масла. Добавьте куриные грудки и зубчики чеснока, обжарьте мясо с обеих сторон – примерно по минуте на каждую. Положите курицу и чеснок в форму для запекания, добавьте вино и бульон. Сверху выложите помидоры и тимьян, посыпьте солью и перцем по вкусу.

Теперь поставьте форму в духовку и готовьте 25 минут, пока курица не запечётся. Выньте блюдо и дайте постоять 5-10 минут перед подачей на стол.

Треска с сельдереем

Вам понадобятся:

  • сельдерей (очищенный и нарезанный) – 1 шт;
  • оливковое масло – 3 ст. л;
  • семена фенхеля – 1 ч.л;
  • лук репчатый (порезанный) – 4 луковицы;
  • кабачок (тёртый) – 1 шт;
  • чеснок (мелко порезанный) – 1 зубчик;
  • филе трески без кожи – 2 шт (примерно 125 г);
  • лимон (порезанный пополам) – 1 шт;
  • листья пеструшки – 1 ст. л.

Нагрейте духовку до 200°C. Положите сельдерей в форму для запекания, сбрызните двумя столовыми ложками масла и посыпьте семенами фенхеля. Запекайте в духовке 45 минут до лёгкой прижарки, периодически помешивая.

Фото: istockphoto.com

Пока сельдерей готовится, положите лук на сухую сковороду и жарьте на сильном огне 3-4 минуты, время от времени мешая, пока он не поменяет цвет. Разложите на рабочей поверхности два больших листа фольги. Выложите на них приготовленный лук, сверху тёртый кабачок, чеснок и рыбу. Приправьте, добавьте одну столовую ложку оливкового масла и выдавите сок из одной половины лимона. Согните края фольги, чтобы получились две свёртка. Выложите свёртки на противень и запекайте в духовке 10-12 минут.

Когда сельдерей приготовится, измельчите его в пюре. Разложите по тарелкам, затем осторожно откройте пакеты с рыбой – содержимое будет горячим – и аккуратно выложите на тарелки рядом с пюре. Украсьте петрушкой и дольками лимона.

Курочка с киноа

Вам понадобятся:

  • куриная грудка – 1 шт;
  • зёрна киноа – 50 г;
  • фасоль чёрная (варёная) – 50 г;
  • репчатый лук (нарезанный) – 1 ст.л;
  • помидоры консервированные – 100 г;
  • соус табаско – 1 ч.л;
  • зелёный лук (нарезанный) – 1 ст.л;
  • сыр с низким содержанием жира – 30 г;
  • оливковое масло — 2 ст.л;
  • вода – 80 мл.

Разогрейте духовку до 180°C. В это время возьмите сковороду и нагрейте в ней масло. Нарежьте курицу небольшими кусочками и готовьте её 5-6 минут. Потом добавьте лук и жарьте до его полупрозрачности. Положите в сковородку фасоль, помидоры, добавьте соус и полстакана воды. Доведите до кипения и добавьте киноа. Убавьте огонь и тушите, время от времени помешивая, пока курица не прожарится и вода не выпарится.

Фото: istockphoto.com

Когда всё будет готово, снимите с огня и выложите на сковороду тонкий слой сыра. Расплавьте его в течение 5-6 минут или до образования пузырьков. Украсьте зелёным луком для подачи.

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Ризотто с креветками и фенхелем

Вам понадобятся:

  • сливочное масло – 4 ст.л;
  • корень фенхеля (нарезанный) – 1 шт;
  • листья фенхеля (крупно нарезанные) — 2 ст.л;
  • репчатый лук (нарезанный) – 1 шт;
  • рис арборио – 400 г;
  • сухое белое вино – 180 мл;
  • куриный бульон – 8 стаканов;
  • соль, перец – по вкусу;
  • королевские креветки (очищенные) – 460 г;
  • пармезан (тёртый) – 30 г.

Растопите две столовые ложки сливочного масла в большой кастрюле или сковороде на среднем огне. Добавьте фенхель и лук. Готовьте, часто помешивая, пока всё не размякнет, примерно 8-12 минут. Выложите рис и перемешайте до однородности. Влейте вино, добавьте соль и перец. Готовьте, помешивая, 1-2 минуты, пока вино не испарится. Затем вливайте по одному стакану бульона и тушите, время от времени помешивая, пока рис не станет мягким, примерно 20-25 минут.

Фото: istockphoto.com

Добавьте креветки и готовьте ещё 2-4 минуты. Снимите с огня, посыпьте пармезаном и положите оставшиеся две столовые ложки масла. Перед подачей украсьте листьями фенхеля.

Паста песто с фасолью

Вам понадобятся:

  • спагетти (тонкие) – 1 коробка;
  • картофель (маленький, золотистого цвета) – 450 г;
  • соль – 1 ст. л.;
  • стручковая фасоль (с обрезанными концами) – 280 г;
  • соус песто – 50 г;
  • пармезан (тёртый) – 30 г.

Поставьте вариться спагетти. Тем временем поместите картофель и соль в большую кастрюлю. Добавьте холодной воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите картофель примерно 15 минут, чтобы он был мягкий, но не совсем разваренный. Затем добавьте в картофель фасоль и варите около пяти минут. Слейте воду с помощью дуршлага. Когда картофель и фасоль немного остынут, порежьте их.

Фото: istockphoto.com

Поместите макароны в большую миску и добавьте картошку, стручковую фасоль, песто, пармезан и кедровые орехи. Перемешайте – и готово.

Что произойдёт с организмом, если есть много белка?
Нашли не только плюсы, но и минусы белкового питания.

Эти рецепты подойдут для тех, кто следит за высоким содержанием белка в своём рационе и в целом старается правильно питаться.

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