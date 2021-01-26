Без вреда фигуре: 5 лучших рецептов для белкового ужина

Придумывать, что бы такого съесть, особенно на ужин, особенно полезного, нелегко. Постоянно повторять одни и те же блюда надоедает, ведь хочется разнообразия. Собрали несколько интересных и не приевшихся рецептов ужина, богатого белком.
Куриные грудки с черри
Вам понадобятся:
- маленькие куриные грудки – 4 шт;
- зубчики чеснока (очищенные и нарезанные) – 4 шт;
- белое вино – 50 мл;
- куриный бульон – 50 мл;
- помидоры черри (очищенные от кожи) – 500 г;
- веточки тимьяна – 4 шт;
- соль, перец – по вкусу;
- оливковое масло – для смазывания формы.
Разогрейте духовку до 180°C и смажьте маслом форму для запекания среднего размера. Пока отложите её в сторону.
Фото: istockphoto.com
Нагрейте сковороду до максимума и налейте на неё немного масла. Добавьте куриные грудки и зубчики чеснока, обжарьте мясо с обеих сторон – примерно по минуте на каждую. Положите курицу и чеснок в форму для запекания, добавьте вино и бульон. Сверху выложите помидоры и тимьян, посыпьте солью и перцем по вкусу.
Теперь поставьте форму в духовку и готовьте 25 минут, пока курица не запечётся. Выньте блюдо и дайте постоять 5-10 минут перед подачей на стол.
Треска с сельдереем
Вам понадобятся:
- сельдерей (очищенный и нарезанный) – 1 шт;
- оливковое масло – 3 ст. л;
- семена фенхеля – 1 ч.л;
- лук репчатый (порезанный) – 4 луковицы;
- кабачок (тёртый) – 1 шт;
- чеснок (мелко порезанный) – 1 зубчик;
- филе трески без кожи – 2 шт (примерно 125 г);
- лимон (порезанный пополам) – 1 шт;
- листья пеструшки – 1 ст. л.
Нагрейте духовку до 200°C. Положите сельдерей в форму для запекания, сбрызните двумя столовыми ложками масла и посыпьте семенами фенхеля. Запекайте в духовке 45 минут до лёгкой прижарки, периодически помешивая.
Фото: istockphoto.com
Пока сельдерей готовится, положите лук на сухую сковороду и жарьте на сильном огне 3-4 минуты, время от времени мешая, пока он не поменяет цвет. Разложите на рабочей поверхности два больших листа фольги. Выложите на них приготовленный лук, сверху тёртый кабачок, чеснок и рыбу. Приправьте, добавьте одну столовую ложку оливкового масла и выдавите сок из одной половины лимона. Согните края фольги, чтобы получились две свёртка. Выложите свёртки на противень и запекайте в духовке 10-12 минут.
Когда сельдерей приготовится, измельчите его в пюре. Разложите по тарелкам, затем осторожно откройте пакеты с рыбой – содержимое будет горячим – и аккуратно выложите на тарелки рядом с пюре. Украсьте петрушкой и дольками лимона.
Курочка с киноа
Вам понадобятся:
- куриная грудка – 1 шт;
- зёрна киноа – 50 г;
- фасоль чёрная (варёная) – 50 г;
- репчатый лук (нарезанный) – 1 ст.л;
- помидоры консервированные – 100 г;
- соус табаско – 1 ч.л;
- зелёный лук (нарезанный) – 1 ст.л;
- сыр с низким содержанием жира – 30 г;
- оливковое масло — 2 ст.л;
- вода – 80 мл.
Разогрейте духовку до 180°C. В это время возьмите сковороду и нагрейте в ней масло. Нарежьте курицу небольшими кусочками и готовьте её 5-6 минут. Потом добавьте лук и жарьте до его полупрозрачности. Положите в сковородку фасоль, помидоры, добавьте соус и полстакана воды. Доведите до кипения и добавьте киноа. Убавьте огонь и тушите, время от времени помешивая, пока курица не прожарится и вода не выпарится.
Фото: istockphoto.com
Когда всё будет готово, снимите с огня и выложите на сковороду тонкий слой сыра. Расплавьте его в течение 5-6 минут или до образования пузырьков. Украсьте зелёным луком для подачи.
Ризотто с креветками и фенхелем
Вам понадобятся:
- сливочное масло – 4 ст.л;
- корень фенхеля (нарезанный) – 1 шт;
- листья фенхеля (крупно нарезанные) — 2 ст.л;
- репчатый лук (нарезанный) – 1 шт;
- рис арборио – 400 г;
- сухое белое вино – 180 мл;
- куриный бульон – 8 стаканов;
- соль, перец – по вкусу;
- королевские креветки (очищенные) – 460 г;
- пармезан (тёртый) – 30 г.
Растопите две столовые ложки сливочного масла в большой кастрюле или сковороде на среднем огне. Добавьте фенхель и лук. Готовьте, часто помешивая, пока всё не размякнет, примерно 8-12 минут. Выложите рис и перемешайте до однородности. Влейте вино, добавьте соль и перец. Готовьте, помешивая, 1-2 минуты, пока вино не испарится. Затем вливайте по одному стакану бульона и тушите, время от времени помешивая, пока рис не станет мягким, примерно 20-25 минут.
Фото: istockphoto.com
Добавьте креветки и готовьте ещё 2-4 минуты. Снимите с огня, посыпьте пармезаном и положите оставшиеся две столовые ложки масла. Перед подачей украсьте листьями фенхеля.
Паста песто с фасолью
Вам понадобятся:
- спагетти (тонкие) – 1 коробка;
- картофель (маленький, золотистого цвета) – 450 г;
- соль – 1 ст. л.;
- стручковая фасоль (с обрезанными концами) – 280 г;
- соус песто – 50 г;
- пармезан (тёртый) – 30 г.
Поставьте вариться спагетти. Тем временем поместите картофель и соль в большую кастрюлю. Добавьте холодной воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите картофель примерно 15 минут, чтобы он был мягкий, но не совсем разваренный. Затем добавьте в картофель фасоль и варите около пяти минут. Слейте воду с помощью дуршлага. Когда картофель и фасоль немного остынут, порежьте их.
Фото: istockphoto.com
Поместите макароны в большую миску и добавьте картошку, стручковую фасоль, песто, пармезан и кедровые орехи. Перемешайте – и готово.
Эти рецепты подойдут для тех, кто следит за высоким содержанием белка в своём рационе и в целом старается правильно питаться.