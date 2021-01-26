Что, где, куда: полный гид по катку в Парке Горького

Катание на коньках – одно из самых популярных зимних развлечений. Каток в Парке Горького – это маленький город, по которому для вашего удобства мы составили подробный гид. Ознакомьтесь с ним, выбирайте подходящий сеанс и отправляйтесь на самую интересную и активную экскурсию.

О катке

Каток носит название «Навигатор», он стал настоящим зимним путешествием для любителей активного отдыха.



В оформлении «Навигатора 20020’ – 20021’» присутствует код из знаковых мест на карте России. Здесь можно увидеть западную и восточную вершины Эльбруса, стальные тросы Золотого моста во Владивосток, стадион «Фишт» в Сочи, зубчатые стены фасада «Ласточкиного гнезда» в Ялте, лучи мурманского маяка и, конечно же, начальную и конечную точку путешествия – арку главного входа в Парк Горького.

В 2020 году детский каток «подрос» до 920 кв.м. А площадь основного – более 16 тыс. кв.м. Схему катка можно посмотреть здесь.

Куда идти

В этом году работают несколько павильонов. Это сделано для удобства гостей катка. Если хотите приехать налегке и не ходить далеко, выбирайте павильон «Старт», он находится сразу за аркой – здесь можно взять коньки напрокат или прийти со своими.

Во второй павильон, «Меридиан», можно попасть только со своей экипировкой, он работает только по выходным. «Зенит» находится чуть дальше, в глубине парка. В нём вы тоже сможете взять коньки на прокат или прийти со своими.

С маленькими гостями удобнее всего направиться в «Фарватер», это пятый павильон. Во-первых, рядом находится детский каток, во-вторых и третьих, здесь проще найти коньки напрокат подходящего размера и помощника-пингвина – для тех, кто только дебютирует на льду. Но обращаем ваше внимание, что через павильон № 5 нельзя попасть на основной каток.

Когда идти

Для того, чтобы катание было комфортным и безопасным, время работы разделено на сеансы. Для тех, кто рано встает и любит идеальный лед, доступны более короткие слоты – с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 – и более выгодные цены на них.

Вечером на катке становится романтичнее: темнеет, зажигается подсветка льда и огни повсюду. Прийти в тёмное время суток можно с 17:00 до 20:00 или с 21:00 до 23:00. Понедельник – выходной.

Как купить билеты

В этом сезоне купить билет на каток необходимо заранее. Это удобно сделать на официальном сайте Парка Горького.

Узнать цены.

Важно: проход на каток возможен только через павильон, указанный в вашем билете.

Пройти на каток можно не позднее 20 минут от указанного в билете времени. На каждый сеанс будут доступны три временных слота. То есть, на сеанс 10:00 – 12:00 можно будет приобрести три варианта билетов: проход с 10:00 до 10:20, проход с 10:20 до 10:40 и проход с 10:40 до 11:00. Будьте внимательны!

А что с прокатом?

Здесь правила тоже немного изменились. Как билет на каток, коньки в прокат можно взять только заранее онлайн. Оплатить на месте не получится, обычные кассы в этом сезоне не работают.

Удобства

Личные вещи можно будет оставить в камере хранения, вам выдадут пакет для них и индивидуальный номерок от ячейки.

Туалеты находятся в каждом павильоне, вы можете вернуться к ним в любой подходящий момент.

Устали и замёрзли? Вы можете согреться и немного отдохнуть как в павильонах, так и в зоне отдыха на самом катке. Она оборудована удобными креслами у костра и фудкортом.

Заточка

В парке работает два пункта, где можно заточить коньки — оба расположены на площади между Аркой Главного входа и павильоном проката номер 1. Перерыв в работе пунктов заточки — с 15:00 до 17:00. Закладывайте дополнительное время, чтобы не опоздать на сеанс.

Что поесть

Парк позаботился о том, чтобы гости не остались голодными. Перекусить можно на Центральной аллее и на территории Рестопаркинга, а погреться у огня с чашечкой кофе – в зоне отдыха «Очаг». На всей территории расположено более 20 кафе с меню на любой вкус – вам будет из чего выбрать.

Например, в зоне «Очаг» можно найти:

Ann Joy;

Блины;

Ход-доги;

Кофе и Вафли;

Шаурма;

Чуррос.

Диапазон цен на чай и кофе от 100 до 250 р.

Нужно ли надевать маску и перчатки?

На катке не обязательно кататься в маске и перчатках – это на ваше усмотрение. Но средства индивидуальной защиты для вашей безопасности необходимо надевать, находясь в павильоне, а также соблюдать социальное дистанцирование в павильонах и на катке.

Помните о безопасности своей и окружающих.