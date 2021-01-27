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Что такое овсяноблин? Как готовить овсяноблин? Самый простой рецепт

Как приготовить овсяноблин?
Тереза Данилова
Овсяноблин – вариант полезного и сытного завтрака для тех, кто следит за фигурой
Понравится и любителям каши, и фанатам омлета. А калорийность довольно мала.
Lifestyle / Питание 0
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Вариантов ПП-завтраков сейчас неимоверно много. Один из несомненных лидеров в этой категории – овсяноблин. Он служит полноценной заменой уже изрядно надоевшей овсяной каше, при этом более питательный и вкусный.

Фото: istockphoto.com

Что это такое? В состав блина, как правило, входят три основных ингредиента: овсяные хлопья, вода или молоко и яйцо. Кроме того, можно разнообразить блюдо различными добавками, например, сухофруктами. Начинка к такому блину может быть самая разная, и солёная, и сладкая: начиная от овощей, зелени и сыра, заканчивая ягодами, фруктами и творогом. Тут уж дело вкуса и фантазии!

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Чем полезен овсяноблин?

Овсяноблин содержит нужные для организма растительные волокна, которые дают чувство сытости на целый день. Для худеющих – это просто находка, и вкусно, и сытно! Овсянка богата витаминами, такими как А, В и Е, которые способствуют улучшению качества кожи, волос и ногтей. Также в ней немало минеральных веществ, клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот, которые так нужны и взрослому, и детскому организму.

Фото: istockphoto.com

Употребляя блин из овса регулярно на завтрак, можно ускорить работу желудочно-кишечного тракта, снижая нагрузку на него.

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Как приготовить овсяноблин?

Сейчас очень много разнообразных вариантов приготовления этого блюда – у каждого, кто следит за своим питанием, есть собственный рецепт. Предлагаем приготовить по следующему.

Вам понадобятся:

  • овсянка – 2 ст. л.;
  • молоко – 30 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль – по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Можно либо измельчить овсянку до состояния муки при помощи блендера, либо оставить цельные хлопья – как вам больше нравится. Заливаем их молоком и оставляем на 10-15 минут. Отдельно взбиваем яйцо с солью, затем добавляем хлопья с молоком к яичной массе и тщательно размешиваем.

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Быстро и просто – чтобы не искуситься булками и печеньями.

Полученную смесь выливаем на сухую разогретую сковородку и жарим с двух сторон до готовности. Можно начинить мелко рубленной зеленью, помидорами и брынзой, либо бананами, мёдом и творогом. Это дело вкуса, фантазии и настроения! Калорийность такого завтрака (без начинки) составит примерно 255 ккал.

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