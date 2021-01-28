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Правда ли кардио помогает похудеть? Главные мифы о кардиотренировках. Мнение тренера

Главные мифы о кардиотренировках
Станислав Вахрушев Дина Чихирева
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«Худеют на беговой дорожке» и другие 7 мифов о кардиотренировках
Оказывается, кардио не стоит чередовать с силовыми.
Lifestyle / Фитнес 0
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Кардиотренировки пользуются популярностью у любителей фитнеса. Но вокруг таких занятий сформировалось множество мифов, в которые многие охотно верят. Некоторые из них не только негативно влияют на эффективность тренировок, но и могут навредить здоровью. Вместе с тренером World Class Станиславом Вахрушевым разбираем наиболее распространённые заблуждения.

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Провоцируют проблемы с сердцем

Бытует миф, что кардиотренировки сильно нагружают сердце и потенциально опасны даже для людей, не имеющих с ним проблем. Из-за чего возникло это ошибочное мнение? Кардио действительно ускоряет сердцебиение и учащает дыхание, как и другие виды физической нагрузки. Проблемы в старости могут появиться от чрезмерной нагрузки, тут уже неважно, были это кардио или силовые – во всём нужно знать меру.

Фото: istockphoto.com

Нужно чередовать с силовыми

Многие считают, что лучше один день бегать, а другой – тягать гири: в первый день тренируем дыхание, во второй – мышцы. Однако эксперт с этим не согласен.

Станислав: Кардиотренировки лучше совмещать с силовыми. Классический пример – кардио после силовой тренировки, так как в первые 30-40 минут расходуется в основном гликоген, а затем – жирные кислоты.

Лучшее время для кардиотренировок – утром натощак

Существует мнение, что от времени выполнения того или иного упражнения зависит его эффективность. С некоторыми видами нагрузки это действительно так, но не с кардио. Каждый сам выбирает для себя удобное время, а голодный желудок не окажет положительного влияния на результат.

Фото: istockphoto.com

Самый эффективный способ похудения

Вероятно, это суждение возникло из-за того, что во время кардиотренировок сжигаются жирные кислоты. На самом деле, наиболее действенный способ похудения – это сбалансирование питание, 90% силовой нагрузки и 10% кардио. В целом нет такой активности, которая была бы на 100% универсальным ключом к похудению.

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Боль в мышцах – хороший знак

Многие любят тренироваться до боли в мышцах, чтобы после этого пару дней чувствовать «масштаб» проделанной работы. Некоторые считают именно ощущение боли сигналом к прекращению тренировки.

Фото: istockphoto.com

Станислав: Сильная боль в мышцах – или крепатура – говорит о микротравме волокон. Это может быть следствием сразу нескольких факторов: чрезмерной нагрузки после перерыва или нового упражнения, непривычной нагрузки. Крепатура – это необязательное явление после тренинга так же, как и её отсутствие. В один день вы можете почувствовать боль, а в другой – нет.

Кардио – это тренажёры и бег

Бег и занятия на тренажёрах действительно одни из наиболее распространённых видов кардиотренировок, но не единственные. В целом, как говорит эксперт, кардио – это любая активность с умеренной нагрузкой в аэробном режиме, то есть с участием кислорода, без закисления мышц. Лыжи, ходьба, плавание, аквааэробика, футбол, танцы – всё это кардиотренировки.

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Этими активностями легко можно заменить час на беговой дорожке.

Универсальное занятие

Многие полагают, что кардио – активность для любого. Большой выбор вариантов, а многие упражнения достаточно легко выполнять. Но, как и в случае с любой физической нагрузкой, здесь тоже есть противопоказания.

Станислав: Безусловно, лучше сначала проконсультироваться с врачом, потому что всё очень индивидуально. Например, кардио, вероятно, будет противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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