Деньги на ветер: 5 бесполезных спортивных аксессуаров

Новичкам в спорте свойственно желание купить кучу спортивных аксессуаров. Как показывает практика, многие из приобретённых вещей впоследствии пылятся без дела где-нибудь в кладовке или на балконе. Определить самому, какие аксессуары для тренировок нужны, а без каких можно обойтись, не так уж и просто. Вместе с фитнес-тренером World Class Александром Карповым разбираемся, на чём можно сэкономить без ущерба для тренировок.
Старый добрый обруч
Многие женщины в надежде сделать талию тоньше могут часами вращать обруч дома. Поспешим развенчать миф об эффективности этого предмета. «Талию он не уменьшит и жир на боках не уберёт», — разочаровывает тренер.
Фото: istockphoto.com
Конечно, во время вращения вы делаете небольшую зарядку. Это лучше, чем сидеть на диване и смотреть телевизор. Но эта физическая активность не даёт серьёзной нагрузки на мышцы и не способствует похудению. За час вращения обруча вы бы могли провести куда более эффективную и полноценную тренировку. Если решили начать заниматься спортом, то необходимости в обруче нет.
Диск здоровья
В советское время популярными были нехитрые напольные тренажёры — диски здоровья. Они представляли собой буквально два диска, соединённые осью с шайбой. Предполагается, что вращательные движения на этом тренажёре помогают похудеть и проработать все группы мышц. На самом деле, польза диска здоровья ставится под сомнение. «В плане эффективности это бесполезный снаряд», — уверен эксперт.
Диск здоровья можно использовать как тренажёр для небольшой разминки или зарядки, но полноценную тренировку он не заменит.
Мини степ-платформа
В интернете много рекламных объявлений, в которых расписываются преимущества мини степ-платформ. Магазины подчёркивают компактность этого предмета и возможность заниматься с ним дома. Но, скорее всего, после покупки снаряд будет стоять без дела. Это бесполезный тренажёр, без которого вполне можно обойтись.
Фото: istockphoto.com
Александр: Если просто поочерёдно подниматься на носки стоп, стоя на полу, вы добьётесь большего эффекта, чем используя мини степ-платформу. Это связано со слишком маленькой амплитудой движения.
Педальный тренажёр
В магазинах можно найти педальные тренажёры как для ног, так и для рук, но они бесполезны для тренировок.
Александр: Педальный тренажёр позиционируется как альтернатива велотренажёру, занимающая меньше места. На деле это просто педали, вращать которые бесполезно. Он уступает в эффективности даже мини степ-платформе.
Фото: istockphoto.com
Приобретают педальные велотренажёры, как правило, те, кто надеется легко и без особых усилий похудеть, параллельно смотря телевизор. За час можно провести эффективную кардиотренировку и потратить куда больше калорий, чем при занятиях на таком снаряде.
Вибротренажёр: дорого и бесполезно
Специально для ленивых изобрели вибротренажёры, продавцы которых гарантируют быстрое похудение. Однако стать обладателем спортивного тела без усилий невозможно, поэтому вибротренажёры — это, по сути, бесполезная трата денег. А цены на них совсем не маленькие.
Хотя вибротренажёр помогает улучшить кровообращение, убрать бока он не способен и при отсутствии других физических нагрузок бесполезен.