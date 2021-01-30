Тот вес, что пугает на утро, – вовсе не жир. Но и его можно избежать.

Килограмм за несколько часов: 6 причин, почему можно «поправиться» за одну ночь

Набрать лишние килограммы за одну ночь практически невозможно, однако нередко весы говорят об обратном. У вас бывали моменты, когда цифра резко увеличивалась меньше, чем за сутки? Если да, то нет повода переживать. Такие колебания в течение дня совершенно нормальны. Но и их можно избежать, если определить, какие факторы на это влияют. Разбираемся вместе с нутрициологом Андреем Семешовым.

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Почему мы прибавляем в весе за ночь?

Андрей: Колебания веса – это норма. И к набору жировой массы напрямую не относится. Поэтому переживать не имеет смысла. Я рекомендую взвешиваться не чаще одного раза в неделю и обязательно делать замер талии, тогда это релевантный показатель того, как меняется композиция тела. Не вижу причин, чтобы изобретать какую-то стратегию, чтобы резко худеть по утрам. А колебания суточные могут быть вызваны очень многими причинами.

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Солёная пища

Избыточное потребление соли задерживает жидкость в организме. Так что если вечером вы съели рыбу или пачку чипсов, не удивляйтесь лишнему килограмму на весах. Чтобы избежать задержки воды, постарайтесь отказаться от солёной пищи во время ужина.

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Большое количество углеводов

Сахар, как и соль, задерживает жидкость и приводит к «лишним» килограммам. Употребление большого количества сладостей в день может отразиться на утреннем весе, особенно если предыдущие несколько дней рацион был беден углеводами. Чтобы сохранить 1 г гликогена, организму нужно в три раза больше воды.

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Алкоголь

Спиртные напитки приводят к обезвоживанию, что тоже задерживает жидкость в теле. Если вы не хотите проснуться на следующее утро с отёками и лишним килограммом, стоит за день до этого отказаться от алкоголя.

Предменструальный синдром

Женщины начинают набирать «водный» вес примерно за пять дней до начала цикла. Задержка жидкости в организме не долговечна, но лишние килограммы на весах не исключены. Не стоит переживать об этом, так как через несколько дней жидкость уйдёт, и вес придёт в норму.

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Непереваренная пища

Непереносимость таких продуктов, как яйца, глютен, соя, молоко, может вызвать вздутие живота и задержку жидкости, особенно в кишечнике. Если вы чувствуете тяжесть в желудке и замечаете лишний вес на утро, то, вполне вероятно, что вчерашний ужин ваш организм не смог переварить. Чтобы подобного не происходило, стоит обратиться к врачу и исключить определённые продукты из рациона.

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Строгая диета

Если после жёстких ограничений в еде вы резко вернетесь к вредной пище, ваше тело может начать активно накапливать доступный жир. Чтобы избежать этого, стоит осторожно выбирать диету, которой хотите придерживаться, а лучше посоветоваться со специалистами.