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Упражнения от супермодели Наоми Кэмпбелл. 30-минутная домашняя тренировка

Тренировка Наоми Кэмпбелл
Ирина Яковенко
Беговая дорожка вместо подиума: домашняя тренировка от Наоми Кэмпбелл
Повторить за 50-летней супермоделью не так просто.
Lifestyle / Фитнес 0
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Наоми Кэмпбелл – одна из самых успешных супермоделей в мире, знаменитая своей грацией и кошачьей походкой. И даже в возрасте 50 лет она продолжает удивлять поклонников потрясающей фигурой и не боится делиться секретами красоты. В своём «инстаграме» модель опубликовала 30-минутную тренировку. Некоторые упражнения вы можете повторить у себя дома.

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При этом супермодель не морит себя голодом, чтобы отлично выглядеть в 50.

Уже на первых секундах видео можно почувствовать позитивный настрой Наоми и желание начать тренировку. «Доброе утро! Проснись и пой!» – весело приветствует зрителей супермодель. Она начинает разминку с лёгких хлопков по всему телу, чтобы разогреть мышцы. Музыка на заднем фоне заряжает мотивацией, помогает подняться с дивана и разделить с Наоми её энергичное настроение.

Приседания

Модель начинает тренировку с приседаний, выполнение которых контролирует её личный тренер. Она ставит ноги на ширине плеч и поднимает над головой специальный мяч. Чтобы упражнения были эффективными, она сгибает колени и приседает так, чтобы бёдра были параллельны полу. Опираясь на пятки, Наоми встаёт и выжимает мяч над головой. Выполняет упражнения модель около 15-20 раз.

Фото: istockphoto.com

Отжимания с поднятым тазом

Постояв недолго в планке, Наоми переходит к отжиманиям «носорога». Модель поднимает таз, как бы сгибая тело под углом. Она медленно опускает корпус, разводя локти в стороны.

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Разведение рук в петлях TRX

Кэмпбелл расправляет плечи, втягивает живот и напрягает ягодицы — всё тело составляет прямую линию. Сначала Наоми разводит согнутые в локтях руки, а затем выпрямляет их, разводя ещё шире.

Фото: istockphoto.com

Спарринг

Тщательно подготовив и разогрев мышцы, Наоми приступает к боксу с тренером. В основном все упражнения направлены на классическую технику ударов, модель внимательно слушает рекомендации профессионала при выполнении.

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Подъём ног

Не забывает Кэмпбелл и про мышцы ног. Она выполняет несколько интенсивных подъёмов бёдер, хотя некоторые из упражнений ей явно даются с трудом. «Я устала!» – призналась Наоми к концу тренировки.

Растяжка

Модель завершает занятие растяжкой. Минуту она проводит в позе «бабочки», тщательно растягивая мышцы. Во время этого упражнения важно правильно дышать и полностью расслабить тело.

Фото: istockphoto.com

Полную тренировку можно посмотреть в «инстаграме» модели.

Выполняя упражнения вместе с Наоми несколько раз в неделю, вы почувствуете заряд бодрости и начнёте чувствовать себя здоровее и увереннее. Секрет молодости супермодели прост – никогда не переставать работать над собой и своим телом. Спорт и движение необходимы всегда, а во время пандемии особенно.

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