Беговая дорожка вместо подиума: домашняя тренировка от Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл – одна из самых успешных супермоделей в мире, знаменитая своей грацией и кошачьей походкой. И даже в возрасте 50 лет она продолжает удивлять поклонников потрясающей фигурой и не боится делиться секретами красоты. В своём «инстаграме» модель опубликовала 30-минутную тренировку. Некоторые упражнения вы можете повторить у себя дома.
Уже на первых секундах видео можно почувствовать позитивный настрой Наоми и желание начать тренировку. «Доброе утро! Проснись и пой!» – весело приветствует зрителей супермодель. Она начинает разминку с лёгких хлопков по всему телу, чтобы разогреть мышцы. Музыка на заднем фоне заряжает мотивацией, помогает подняться с дивана и разделить с Наоми её энергичное настроение.
Приседания
Модель начинает тренировку с приседаний, выполнение которых контролирует её личный тренер. Она ставит ноги на ширине плеч и поднимает над головой специальный мяч. Чтобы упражнения были эффективными, она сгибает колени и приседает так, чтобы бёдра были параллельны полу. Опираясь на пятки, Наоми встаёт и выжимает мяч над головой. Выполняет упражнения модель около 15-20 раз.
Фото: istockphoto.com
Отжимания с поднятым тазом
Постояв недолго в планке, Наоми переходит к отжиманиям «носорога». Модель поднимает таз, как бы сгибая тело под углом. Она медленно опускает корпус, разводя локти в стороны.
Кэмпбелл расправляет плечи, втягивает живот и напрягает ягодицы — всё тело составляет прямую линию. Сначала Наоми разводит согнутые в локтях руки, а затем выпрямляет их, разводя ещё шире.
Фото: istockphoto.com
Спарринг
Тщательно подготовив и разогрев мышцы, Наоми приступает к боксу с тренером. В основном все упражнения направлены на классическую технику ударов, модель внимательно слушает рекомендации профессионала при выполнении.
Не забывает Кэмпбелл и про мышцы ног. Она выполняет несколько интенсивных подъёмов бёдер, хотя некоторые из упражнений ей явно даются с трудом. «Я устала!» – призналась Наоми к концу тренировки.
Растяжка
Модель завершает занятие растяжкой. Минуту она проводит в позе «бабочки», тщательно растягивая мышцы. Во время этого упражнения важно правильно дышать и полностью расслабить тело.
Фото: istockphoto.com
Полную тренировку можно посмотреть в «инстаграме» модели.
Выполняя упражнения вместе с Наоми несколько раз в неделю, вы почувствуете заряд бодрости и начнёте чувствовать себя здоровее и увереннее. Секрет молодости супермодели прост – никогда не переставать работать над собой и своим телом. Спорт и движение необходимы всегда, а во время пандемии особенно.