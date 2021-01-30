С чего не стоит начинать заниматься спортом? Советы для новичков в фитнесе

Что стоит сделать в первую очередь, когда начинаете вести правильный, здоровый и активный образ жизни? Купить форму? Кроссовки? Спортивный инвентарь? Абонемент в фитнес-зал? А может быть, пойти на поводу у новомодных блогеров и купить их уникальную детокс-программу для очищения организма или участие в марафоне по похудению, без которого «точно не обойтись»? Или же просто прочесть эту короткую статью и избежать ошибок, которые допускают те, кто только «вливается» в спорт.

«Начну бегать после Нового года»: как не давать себе ложных обещаний Вместе с психологом и тренером разбираемся, что сделать, чтобы наконец начать заниматься спортом.

Всё и сразу

Надо построить грамотный график, чтобы не перегружать себя. Нельзя пытаться сделать много упражнений за раз, чтобы достичь быстрого эффекта. Также не стоит заниматься каждый день без отдыха. Мышцы должны успеть восстановиться.

Фото: istockphoto.com

Важно понимать, что достижению правильного результата способствуют маленькие, но эффективные и регулярные шаги. В противном случае – лишь отобьёте желание заниматься, пытаясь ставить никому не нужные рекорды. Медленно, но верно – вот главное правило тех, кто хочет начинать заниматься спортом.

Проще, чем кажется: как преодолеть лень и начать тренироваться? Вместе с психологом разбираемся, что вам мешает заниматься спортом.

Главное – желание

Если уж вы решили встать на тропу зож, то не спешите покупать дорогостоящую форму и кучу спортивного инвентаря. Они вам совсем ни к чему, по крайней мере в начале.

Фото: istockphoto.com

Главное, что должно быть с вами всегда, – это непоколебимое желание заниматься во благо себе и своему телу. А начать можно и в обычной майке и шортах! Что уж точно вам не помешает, так это пара гантелей и спортивный коврик, но и на них не стоит тратить половину зарплаты.

Деньги на ветер: 5 бесполезных спортивных аксессуаров Лучше продлите абонемент в зал или купите новую форму.

«Нет» голодовке

Часто бывает так, что начиная заниматься спортом с целью похудения, человек изнуряет себя голодовками, отказывается от большей половины привычного рациона, полностью исключает жиры и т.д. В итоге, очень быстро происходит эмоциональное и физическое выгорание. Организму не хватает сил, чтобы продолжать тренироваться, ведь он недополучает нужных витаминов и минералов. А мотивация заниматься с каждым разом становится всё меньше, ведь мысли заняты не тем, как достичь желаемого результата, а тем, как бы что-нибудь съесть.

Фото: istockphoto.com

Не стоит голодать, лучше правильно питаться. Ешьте, что вам хочется, но в разумных пределах, и по возможности старайтесь заменять некоторые продукты на их более здоровые аналоги, например, пшеничную муку на рисовую, пшеничный хлеб на цельнозерновой, а обычный рис на бурый. Даже углеводы не стоит полностью исключать из рациона – ведь они насыщают организм и утоляют чувство голода.