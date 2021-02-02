Не уверены, что даже повторить такие результаты реально.

Сколько нужно отжаться или подтянуться, чтобы побить мировой рекорд

Быстрее, выше, сильнее — слова, которые лучше всего описывают стремление спортсменов ставить мировые рекорды. Повторить эти достижения обычному человеку будет не под силу, но некоторые атлеты видят только цель, и никакие преграды им не помеха. Составили подборку самых впечатляющих мировых рекордов в, казалось бы, базовых упражнениях.

Дерзкий челлендж. Как Манвел Мамоян отжался больше, чем в книге рекордов Гиннесса Чтобы побить рекорд, отжимания пришлось выполнить, стоя на одной руке и одной ноге.

Отжимания

Рекордсмен по количеству отжиманий за один подход среди взрослых — японец Минору Йосида. В 1980 году он отжался 10 507 раз без перерыва. Что касается детских достижений, то рекорд принадлежит Ибрагиму Льянову. В 2019 году мальчик из ингушского села Новый Редан отжался за один подход 4445 раз, когда ему было 6 лет. Ибрагим и его тренер уже заявили о желании побить мировой рекорд.

Если вас интересуют необычные рекорды, то вас удивит достижение китайца Чи Гуйджона. 8 декабря 2011 года он отжался на одном указательном пальце 41 раз за 30 секунд!

Подтягивания на турнике

Среднестатистический мужчина способен подтянуться в пределах 10-15 раз. Но мировые рекорды по этому упражнению поистине поражают. Американец Джейсон Петцольд в 2011 году установил рекорд по подтягиваниям за одну минуту — 60 раз. Что касается женских достижений, за этот же промежуток времени Элиция Уэбер подтянулась 37 раз.

Фото: istockphoto.com

По подтягиваниям за 12 часов мировой рекорд принадлежит россиянину Николаю Каклимову. В 2016 году житель Красноярска подтянулся 5825 раз и побил рекорд чешского спортсмена Эндрю Шапиро, который до этого подтянулся 5742 раза.

Жим штанги лёжа

Американский пауэрлифтер Райан Кеннели — мировой рекордсмен по жиму штанги лёжа. Его достижение кажется невероятным: в 2008 году в многослойной экипировке спортсмен выжал штангу весом 486 кг, в то время как его собственный вес составлял 140 кг. Мировой рекорд по жиму штанги лёжа без экипировки установил американский пауэрлифтер Джулиус Мэддокс — 349 килограммов.

В марте 2020 года умер Рахман Сиаманд, паралимпиец из Ирана. Ему принадлежит мировой рекорд по жиму штанги лёжа среди паралимпийцев — 310 килограммов.

Главные фишки жима лёжа, чтобы всё сделать правильно и избежать травм Самое популярное силовое упражнение поможет мышцам расти и сделает формы рельефными.

Становая тяга

Вы можете знать Хафтора Бьёрнссона по сериалу «Игра престолов», где он исполнил роль «Горы». Но исландец не только и не столько актёр, сколько спортсмен, который не раз становился призёром соревнования «Самый сильный человек планеты». Ему же принадлежит мировой рекорд по становой тяге. С использованием специальных лямок и комбинезона Хафтор Бьёрнссон поднял штангу весом 501 килограмм.

Фото: istockphoto.com

Рекордсмен по становой тяге без экипировки тоже уроженец Исландии. Достижение Бенедикта Магнуссона впечатляет — 460 килограммов.

Жим штанги стоя

В 1972 году советский спортсмен Василий Алексеев установил мировой рекорд по жиму штанги стоя — 236,5 кг. С тех пор это достижение не удалось никому повторить. Даже современные спортсмены, уровень подготовки которых выше, не могут побить рекорд Алексеева.

Василий Алексеев. Выше – только штанга 25 ноября в одной из клиник Мюнхена умер 80-кратный рекордсмен мира советский штангист Василий Алексеев. Память о спортивных подвигах великого атлета будет жить ещё много лет.

Возможно, это связано с тем, что этот жим был исключён из программы соревнований из-за трудности в оценке правильности выполнения упражнения.