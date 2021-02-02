Все возрасты покорны: какими видами спорта можно начать заниматься после 30?

И даже преуспеть в этом деле.

Существует множество видов спорта, для которых будущие чемпионы готовятся с раннего возраста. Но также есть и те, заниматься которыми можно начать когда угодно, будь то в 30 или в 40 лет. И даже тогда остаётся возможность преуспеть! Некоторые из них также включены в олимпийскую программу.

Не всякий спорт – это экстремальная нагрузка на тело. Для многих не нужна особенная физическая подготовка, скорее в них ценятся навыки, такие, как например, чёткость, ловкость и логика.

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Шахматы

Шахматы – не активный, а интеллектуальный вид спорта. Тем не менее, для игры нужна определённая подготовка. Ведь спортсмены должны быть сохранять концентрацию на протяжении длинных партий и турниров, которые могут длится несколько часов.

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Шахматы признаны Международным олимпийским комитетом, однако не включены в олимпийскую программу. На соревнованиях можно встретить людей разных возрастов, начиная с детей и заканчивая пожилыми спортсменами.

Боулинг

Для многих этот спорт – способ приятно провести время в компании. Однако для профессионального уровня необходима минимальная физическая подготовка. В боулинге ценятся ловкость и точность, которые можно натренировать в любом возрасте.

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Дартс

Суть этого вида спорта заключается в том, что участники метают дротики в круглую мишень, разделённую на секторы. Цель – попасть в самый центр, «яблочко». Хотя в дартсе имеются довольно строгие правила и стандарты, возрастных ограничений нет. Есть только деление участников на категории до и после 18 лет.

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Покер

Покер по праву можно назвать ещё одним видом спорта. В России существует Федерация спортивного покера. Для игры надо обладать определённым мастерством и навыками: например, внимательностью, умением контролировать собственные эмоции и считывать чужие.

Ежегодно проходят грандиозные покерные турниры, на которых люди разных возрастов соревнуются за первенство.

Гольф

Это также один из олимпийских видов спорта. Но если в фигурном катании многие завершают карьеру до 30 лет, то в случае с гольфом всё совсем наоборот. Например, австралийцу Марку Лишману, одному из лучших игроков в гольф и чемпиону Farmers Insurance Open 2020, в этом году исполнится 38 лет.

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Теннис

Большой теннис, как и гольф, – спорт не из «дешёвых». Аренда площадки для тренировок и экипировка могут влететь в копеечку. Зато начать им заниматься никогда не поздно. Стать настоящим профессионалом вполне можно и в зрелом возрасте.

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Бильярд

В этом спорте тоже можно добиться впечатляющих результатов, даже если начать «поздно» по меркам других спортивных дисциплин. Напротив, было бы странно увидеть за бильярдным столом детей. Хотя существует и детская версия, которая называется мини-бильярд. В Москве даже есть школы, где обучают юных спортсменов.

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Стрельба

Соревнования проходят в основном по стрельбе из пневматического и огнестрельного оружия. Помимо точности здесь требуется и физическая подготовка. К тому же, как и в любом другом спорте, не обойтись без усердных тренировок. Начать можно в любом возрасте, главное – желание.