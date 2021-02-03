Не повторять в домашних условиях: самые сложные фитнес-челленджи в TikTok

TikTok знаменит самыми разными трендами и челленджами, в том числе спортивными. Мы собрали самые интересные и сложные «вызовы», чтобы вы могли испытать самих себя. Иногда на тренировку идти совсем не хочется, а поучаствовать в челлендже всегда увлекательно. К тому же достижениями можно ещё и похвастать в соцсетях!
Новичку выполнить этот челлендж вряд ли удастся! Только те, кто регулярно занимается спортом, смогут повторить сложный, но эффектный комплекс с подтягиваниями. Для выполнения вам понадобится только турник.
Последовательность челленджа:
два «взрывных» подтягивания до пояса;
два подтягивания до пояса с хлопком в ладоши;
два подтягивания широким хватом, при этом корпус сначала направляется в правую, а затем в левую сторону;
одно подтягивание узким хватом;
одно подтягивание обычным хватом.
Передать кофту на турнике — челлендж с другом
Для выполнения этого челленджа вам понадобится не только турник, но и друг — это парное задание. Суть заключается в следующем: два человека висят на турнике; один из них, держась за турник одной рукой, снимает с себя толстовку или кофту и передаёт её напарнику. Второй должен так же, как и первый, не отпуская турник, с помощью одной руки надеть на себя кофту. Это непростой, но забавный челлендж.
Есть и вариант, который можно выполнить одному – попробуйте надеть футболку на вису.
Вам может показаться, что выполнить это задание очень просто — нужно ведь всего лишь один раз отжаться. Только стоит упомянуть, что отжимание надо выполнять на двух пальцах одной руки — большом и указательном. Даже профессиональным спортсменам не так легко выполнить этот челлендж.
Тело параллельно полу — парный челлендж на турнике
Со стороны он выглядит крайне эффектно. На самом деле, участвовать в нём могут даже шесть человек, но в целях безопасности мы рекомендуем попробовать повторить его вдвоём с другом.
Первый подтягивается на турнике, при этом тело должно вытянуться в линию параллельно полу. Второй хватается за плечи первого и принимает точно такое же положение, в котором нужно задержаться на несколько секунд.
Для этого «вызова» понадобится 8-9 одноразовых стаканчиков. Выставьте их полукругом или в ряд вверх дном. После каждого отжимания вы должны надевать один стаканчик на другой, пока не получится «башня» из одноразовых стаканчиков. Важное замечание — на челлендж отводится не более 15 секунд!
Ещё один челлендж со стаканчиками
Это зрелищное испытание, для которого потребуется много одноразовых стаканчиков. Суть заключается в том, что вам необходимо перепрыгивать стаканчики, выставленные на полу в ряд. Начинайте с ряда из 10 стаканчиков, а затем добавляйте по одному. Не многим удаётся перепрыгнуть больше 50 даже с разбега!
Три кирпича и отжимания
Для выполнения нужны три кирпича. Задача заключается в том, чтобы отжиматься с переносом веса на одну руку, при этом рука должна упираться в крайний кирпич. Другой рукой вы должны держаться за крайний кирпич с другой стороны и, прижимая его к двум другим, поднять все три в линию под углом 30-45 градусов.
Отжаться так более пяти раз очень сложно. Попробуйте!