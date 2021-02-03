Родные просторы: 5 мест в России, которые стоит увидеть

До некоторых можно добраться на машине, к другим – через увлекательное путешествие по морю.

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире многие страны закрыли въезд для туристов. Однако это не повод расстраиваться, ведь появилась ещё одна причина, чтобы отправиться в тур по родной стране. Так как больших скоплений в общественных местах рекомендуется избегать, а сидеть дома уже не хочется, мы подготовили подборку природных достояний России.

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Домбай

Где: Карачаево-Черкесская Республика.

Домбай расположен у подножия Главного хребта Кавказских гор. Благодаря удачному месту со знаменитой Домбайской поляны открывается живописный вид на вершины гор Мусса-Ачитара, Аманауз, Эрцог, Семенов-Баши, Сулахат, Софруджу Белалакая, Домбай-Ульген и Пик Инэ.

Туристы приезжают сюда практически круглый год. В зимнее время – чтобы покататься со склонов на сноубордах и лыжах, в остальные периоды – ради пешего туризма, канатной дороги и солнца. Сюда можно приехать не только из-за природных красот: Кавказ славится оздоровительными и целебными курортами.

Водопад Кивач

Где: Республика Карелия.

Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы, при этом не самый большой в Карелии – высотой 11 метров. Но именно он чаще всего привлекает внимание туристов. Водопад, который в переводе с финского означает «стремительный», окружён лесами, которыми славится республика. Этот захватывающий пейзаж заставляет фотографов и просто любителей природы возвращаться к нему снова и снова.

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Вилючинская Сопка

Где: г. Петропавловск-Камчатский.

Высота вулкана – 2175 метров, он считается потухшим и виден практически из любой точки Петропавловска-Камчатского. Лучшим местом для обзора считается центр города, вершина Никольской сопки. Вилючинский Вулкан – популярный для восхождения маршрут: 12 км или 5 часов. Но даже если вы посмотрите издалека или подойдёте к склону, вам откроется завораживающий вид.

Куршская коса

Где: Куршский залив, Калининградская область.

Самая крупная песчаная пересыпь в мире – в длину достигает почти 100 км. Она разделяет пресноводный Куршский залив и Балтийское море и признана национальным парком. Северные его рубежи проходят по российско-литовской границе, а 72% территории занимают леса.

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Остров Колючин

Где: Чукотское море при входе в Колючинскую губу.

Этот остров сохранился практически в первозданном виде. Только на юге находится несколько заброшенных избушек, в остальном же – дикая природа. Вблизи проходят миграционные маршруты гренландских китов, а сам остров – «родильный дом» белых медведей и излюбленное место северных птиц. Перед путешествием нужно учесть, что среднегодовая температура здесь составляет минус 9,5 градуса и пресной воды нет.