Посмотрели на мужскую половину. Среди них – Лазарев, Нагиев и даже Куценко.

Дело в теле: как выглядят звёзды российского шоу-бизнеса, которые занимаются спортом

Актёры, певцы, ведущие – все так или иначе связаны со спортом, им приходится больше других совершенствовать своё тело, так как они всегда находятся в центре всеобщего внимания. Как же удаётся поддерживать форму российским знаменитостям?

Пресс Канделаки и талия Гагариной. Как выглядят фитоняшки российского шоу-бизнеса Они не стесняются показывать, как работают над своими телами, чтобы добиться идеала.

Гоша Куценко

Актёр, который часто играет роль спортсмена, признался, что спортом увлечён даже больше, чем новинками кино. Некоторые активности он попробовал именно благодаря работе. Например, Куценко занимался боксом, получив «воюющую роль».

Гоша Куценко лично знаком со многими спортсменами, в том числе с прыгуньей с шестом Еленой Исинбаевой, теннисистами Маратом Сафиным и Верой Звонарёвой.

Дмитрий Нагиев

Сыгравший роль «Физрука» в одноимённом сериале Дмитрий и в реальной жизни недалёк от спорта. Силу и массу он ещё в юношестве набирал не в тренажёрном зале, а на матах, занимаясь самбо и дзюдо. И даже получил звание мастера спорта и стал чемпионом СССР по самбо.

Сейчас Нагиев уделяет внимание не столько набору мышечной массы, сколько контролю за процентом жира.

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Сергей Лазарев

Несмотря на плотный график, певец успевает заниматься спортом. Он считает, что нехватка времени – это лишь отговорка. Даже на гастролях Лазарев может 40 минут потратить на разминку для поддержания мышц в форме.

Впрочем, становиться качком он никогда не хотел. Наоборот, когда мышцы вырастают и начинают забиваться, становится сложно двигаться на сцене, сложнее петь, так как мышцы шеи тоже растут.

Тимур Родригез

Шоумен в период самоизоляции постоянно делился в «Инстаграме» видео со своими тренировками, часто шуточными.

Так, помимо боксирования с закрытыми глазами Тимур опубликовал видео, на котором прыгает со скакалкой в концертном костюме, а упражнениям предшествует песня в его исполнении. Также он показал «тренировку папы», в которую входят отжимания с дополнительным весом в виде сыновей, сначала по отдельности, а потом вместе.

Из спорта в шоу-бизнес. Звёзды со званием кандидата в мастера спорта Они могли бы блистать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Дмитрий Хрусталёв

Телеведущий постоянно занимается спортом: зимой – горные лыжи, летом – велосипед. В социальных сетях Хрусталёв делится фотографиями своей физической подготовки и снимками из фитнес-зала.

Актёр также неравнодушен к футболу и даже играет в любительских матчах.

Джиган

Рэп-исполнитель с семи лет занимается спортом: боксом, кикбоксингом, тай-боксом. Он и сейчас поддерживает прекрасную физическую форму. За это время Джиган стал мастером спорта Украины по кикбоксингу, а в 2014 году получил звание абсолютного чемпиона по бодибилдингу по версии IFBB.

Стас Костюшкин

В свои 49 певец немало времени проводит в зале, делая упор на силовые тренировки. Сыновьям он также старается привить любовь к спорту. Младший занимается плаванием, средний – дзюдо, а старший уже тренируется вместе с отцом.

Андрей Малахов

В социальных сетях шоумен частенько передаёт «физкультпривет из качалки» и делится видео, на которых выполняет упражнения. А во время карантина он активно занимался дома.