Комплексный подход: как правильно есть сладкое без вреда для здоровья

Многие любят сладкое: оно помогает поднять настроение, когда грустно, да и в целом, кто откажется от вкусного десерта? Однако сахар далеко не самый полезный продукт и злоупотреблять им не стоит. Среди прочего, он быстро поднимает уровень инсулина в крови, который также быстро падает – из-за этого человек может почувствовать себя уставшим, а голод наступает быстрее. Можно ли обезопасить себя от скачков инсулина и есть сладкое без опасности для здоровья? Разбираемся вместе с нутрициологом Андреем Семешовым.

Фото: istockphoto.com

Эксперимент с мармеладными мишками

Известный немецкий нутрициолог Карстен Лекутат в новой книге «Одно яблоко делает вас здоровым, три яблока ведут к ожирению печени» поделился результатами необычного эксперимента.

Специализируясь на диабете, Лекутат решил проверить, как мармелад влияет на уровень сахара в крови. Обычно употребление мармеладных мишек провоцирует резкий скачок инсулина, а голод после такого перекуса наступает быстрее. Тогда нутрициолог решил перед сладостями дать участникам эксперимента немного сыра. В итоге, уровень сахара в крови изменился совсем незначительно, и не было чувства голода, который появляется вскоре после сладкого.

Фото: istockphoto.com

Андрей: На мой взгляд, всё тут логично. В желудке находятся не только «мишки» (сахар), но и сыр (белок и жиры). Организм переваривает всё в комплексе, то есть в кровоток поступают все нутриенты вперемешку – и белки, и жиры, и углеводы. Разумеется, после обработки ферментами. Но удельная доля условного сахара (глюкозы из «мишек») оказывается ниже, чем если бы «мишки» были съедены в одиночку.

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То есть, потенциальную опасность сахар представляет, если есть его на голодный желудок. А ведь многие, не успевая полноценно пообедать, предпочитают перекусить сладким батончиком. Это делать всё же не стоит.

Стоит ли полностью отказываться от сахара?

Для начала стоит осознать, что сам по себе сахар не вреден, объясняет нутрициолог. В яд для организма его превращает количество.

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Андрей: Действительно, мы съедаем многовато сахара, что ведёт к проблемам со здоровьем. И, разумеется, лучше снижать его потребление.

Фото: istockphoto.com

Однако не спешите заменять любимый утренний кофе горьким эспрессо без сахара – это вовсе не обязательно. Ведь сахар попадает в желудок разными путями – его ещё называют «скрытым». Например, если внимательно изучить состав того же чёрного хлеба, можно увидеть, что в нём также есть этот ингредиент.

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Отказываться от сахара или нет – личное решение каждого. По возможности старайтесь выбирать продукты без добавления сахара, советует нутрициолог. Но не стоит его демонизировать, ведь всё хорошо в меру.