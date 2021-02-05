Американец похудел на 208 кг благодаря велосипеду и без операций

Зачастую люди, которые страдают высокой степенью ожирения, не видят других способов похудеть, кроме как с помощью хирургического вмешательства. Это могут быть как липосакции, так и операции по уменьшению желудка. На самом деле, победить ожирение можно с помощью физической активности и правильной диеты. История 33-летнего Джареда Баргера из Южной Калифорнии – тому подтверждение.

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До похудения

Джаред с детства был полным ребёнком и не любил спорт. Во взрослом возрасте он стал барабанщиком. Вместе с музыкальной группой он часто гастролировал по США. Такой образ жизни способствовал стремительному набору лишнего веса — музыкант употреблял много алкоголя во время поездок и не следил за тем, что ест.

«По сути, я делал всё, чтобы набрать вес», — говорит американец. К тому же, у него были проблемы с щитовидной железой, которые он не игнорировал. Избыточный вес привел к тому, что Джаред стал плохо себя чувствовать и только тогда решил обратиться к врачу.

«Если я хочу жить, я должен стать здоровым»

В кабинете у врача Джаред встал на весы – они показали вес 301 кг. До обращения к специалистам он и не подозревал, что весит так много, потому что большинство домашних весов не показывают цифры более 160 кг. Мужчина был шокирован.

«Если я хочу жить, я должен стать здоровым», — думал он в тот момент. Врач сказал, что справиться с ожирением в таком случае можно только с помощью хирургического вмешательства. Но Джаред был полон решимости разобраться с болезнью самостоятельно.

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Изменения в питании

После визита к врачу музыкант стал следить за питанием. Он сел на строгую низкоуглеводную диету, начал считать калории. К тому же, решил контролировать состояние щитовидной железы. Джаред отказался от искусственных подсластителей и сахара.

«Мы наполняем наш организм тем, что ему не нужно», — понял в тот момент он. С помощью строгой диеты, которую американец соблюдал благодаря силе воли, он сбросил первые 136 кг.

Победа над ожирением

К тому моменту Баргер не катался на велосипеде с детства. Когда он был в гостях у друга в Колорадо, решил взять «железного коня» на прокат.

«Это было потрясающе. Я чувствовал себя свободным как никогда, когда в одиночестве ездил по окрестностям», — признаётся Джаред. Новое любимое увлечение он стал использовать, чтобы похудеть. Ежедневно мужчина проезжал 40-50 км. Он не делал исключений ни для одного дня, даже если шёл дождь.

Американец признаётся, что даже стал зависим от велопрогулок. Совмещая катание на велосипеде и правильное питание, он смог похудеть до 93 кг.

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Победа над ожирением улучшила жизнь Джареда. «Потеря 208 кг улучшила и упростила мою игру на барабанах. Теперь я могу играть гораздо быстрее, чем раньше», — говорит музыкант. Также у него есть двоюродный брат-баскетболист. Раньше американец всегда был толще и медленнее брата. Сейчас — всё наоборот. Джаред выглядит худощавым и быстрым на его фоне. Скорее всего, в будущем мужчину ждёт операция по удалению лишней кожи, но он полон решимости оставаться здоровым и поддерживать форму.