«Как я установил рекорд Гиннесса». Спортсмен поделился впечатлениями и планом тренировок

Установить рекорд – не самая простая задача для спортсмена. Сергей Скольский делится с читателями «Чемпионата» личным опытом.

Я, двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу, расскажу, как установил рекорд Гиннесса в категории «Максимальное количество приседаний с дополнительным собственным весом» (мой вес составлял 95 кг, я должен был приседать со 100 кг).

Сама идея установить рекорд Гиннесса пришла летом, в июле 2020-го. В самый разгар пандемии, когда практически всё в России было закрыто, появилась мысль попробовать побить чей-нибудь рекорд, связанный с приседаниями, т.к. у меня доминирующие бедра. Заглянув в Книгу рекордов Гиннесса, я нашёл подходящий для меня рекорд «максимальное количество приседаний с дополнительным собственным весом». В нём важна не только сама сила ног, но и высокий уровень силовой выносливости. Мышцы начинают сильно закисляться при многоповторном выполнении с учётом ограниченного времени.

Фото: Из личного архива героя

Я подал заявку на рекорд в сентябре и ждал рассмотрение заявки 3,5 месяца. В начале декабря мне пришёл одобрительный ответ на попытку обновить рекорд, и я поставил себе цель установить новый в начале февраля.

С сентября я плавно начинал подготовку. Расписал тренировочный цикл на четыре месяца, чтобы подойди к февралю в пиковой форме. Начинал с штангой в 50 кг на 60 повторений в одном подходе, без фиксации времени. Постепенно с каждой неделей всё больше увеличивал вес на штанге и засекал время. Также я добавил подсобные упражнения: выпады со штангой по залу, изолированные упражнения для ягодиц и бёдер, дополнительно подключал больше растяжки (по 15-20 минут после силовой тренировки). Это необходимо для связок и суставов – растяжка помогает мышцам сохранять эластичность и улучшает тонус всего организма, а главное, значительно уменьшает риск травм. Ценность растяжки я понял только после того, как получил грыжу в поясничном отделе от предыдущих рекордов в приседе. В то время я практически не делал растяжку и не следил так тщательно за своим здоровьем, считал себя «полубогом» и думал, что меня точно не коснутся травмы.

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Спустя три месяца подготовки я уже был уверен в покорении рекорда. На тренировке моим лучшим результатом были 40 повторений за 55 секунд. Тогда я был этим очень доволен, но появилась одна проблема. На следующий день после моей «рекордной попытки» начался дискомфорт в обоих коленных суставах. Я отдавал себе отчёт, что это может возникнуть в любой момент. Организм со временем подобной подготовки изнашивается и подаёт сигналы, чтобы не перегружаться и получать больше времени на восстановление. Времени, к сожалению, уже было мало. С датой я изначально определился, не хотелось с неё сбиваться.

Фото: Из личного архива героя

За последние две недели перед рекордом я дал полностью отдохнуть бёдрам и продолжал тренировать только верх и растяжку. Добавил по два раза в неделю банные процедуры: три захода по 15 минут при температуре 90°C. Это помогло восстановлению коленей и спины.

В день выполнения рекорда я чувствовал себя уверенно, старался быть спокойным, чтоб не подвергать организм сильному стрессу и волнению. В момент установки рекорда присутствовали два хронометриста, фитнес-эксперты и свидетели, рядом были расположены камеры и строгий таймер для чёткой фиксации времени. Это всё необходимо для установления рекорда в Книге рекордов Гиннесса.

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Я смог выполнить 37 повторений, что на три повторения превышало результат предыдущего рекордсмена, жителя Индии Капил Кумару. После попытки, отдохнув, я немного ругал себя, что недотерпел немного и не сделал за 40+ повторений, хотя силы ещё оставались. Просто не хватило немного времени – повторения выполнял чуть медленнее, сильно переживал за свои колени.

Тем не менее таким образом был установлен рекорд Гиннесса, теперь буду ждать «сертификата с Лондона», а читателям «Чемпионата» желаю добиваться поставленных целей и стремиться достигать их.