«Добрый лёд»: как энтузиаст из Нижегородской области развивает хоккей в родном селе

Днём Александр Маков работает в районной администрации, а вечером его уже ждут на хоккейной коробке.

Говорят, спорт для всех. Но, к сожалению, не у каждого есть возможность заниматься любимым делом, особенно в регионах, далёких от столицы. Чтобы изменить ситуацию, Елена и Геннадий Тимченко основали Благотворительный фонд и запустили программу «Добрый лёд».

В рамках проекта формируются благоприятные условия и создаются дополнительные возможности для детского хоккея. Помогают в этом тренеры-общественники – люди, чей энтузиазм объединяет вокруг себя детей и их родителей, а также открывает для них мир спорта в самых разных уголках страны. Один из них – Александр Маков из села Елизарьево Нижегородской области. О том, как отец троих детей развивает хоккей в родном поселении, в материале «Чемпионата».

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Днём – программист, вечером – тренер

Александру Викторовичу Макову 33 года. Родом он из Елизарьева Нижегородской области. Окончил девять классов местной школы, затем поступил в Перевозский строительный колледж. По окончании учёбы стал работать программистом отдела образования Дивеевской районной администрации. Сейчас он начальник информационного отдела.

В 2009 году Александр вместе с другими односельчанами предложили создать в их родном Елизарьеве хоккейную площадку. Деньгами на материал помогли сельская и районная администрации. А строительством пришлось заниматься самим инициаторам. Однако в 2019 году она пришла в негодность, раздевалка оказалась в аварийном состоянии. Тогда на восстановление площадки был выделен грант «Доброго льда» на 1,5 млн рублей, который вывел хоккей из упадка и дал новый импульс с тренером-энтузиастом.

Александр – спортивный, энергичный, общительный молодой человек. Сам занимается, тренирует ребят и способствует тому, чтобы в его родном селе как можно больше людей вело здоровый образ жизни. Молодые елизарьевцы ценят его усилия, уважают и поддерживают старшего товарища. При этом у него самого трое детей, двое из которых занимаются хоккеем.

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На общественных началах

Сейчас в Елизарьеве четыре хоккейные команды: «Елизарьевские Тигры», где играют подростки от 11 до 15 лет, «Юность» с ребятами от 15 до 18 лет, «Энергия-молодёжь» и «Энергия-ветераны».

Александр Маков, с раннего детства увлекающийся хоккеем и футболом, выступает сейчас и в роли тренера. Он обучает команду самого младшего возраста – «Елизарьевских Тигров». Денег за это не получает, но желание привить детям тягу к спорту выше всяких материальных благ.

Ребята вместе со своим тренером следят за состоянием хоккейной коробки, оберегают её от хулиганов. Если нужно что-то подкрасить – возьмут кисти и сделают. Отошла от борта доска – умелые руки всегда приколотят. В основном, ребята всем занимаются сами.

В ближайшее время тренер планирует объединить две команды «Елизарьевские Тигры» и «Юность» в одну, чтобы они могли выступать за первенство и в других районах, как это делают «Энергия-молодёжь» и «Энергия-ветераны».

Подробнее об истории Александра смотрите в видео «Чемпионата».

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«Добрый лёд» в Елизарьеве

Именно в рамках проекта «Добрый лёд» в Елизарьеве полностью реконструировали старую хоккейную коробку. На спонсорские средства, а также совместными усилиями местной молодежи и при поддержке администрации района, коммунальных и строительных организаций в селе возведена современная ледовая площадка с безопасными высокими ограждениями и отапливаемой раздевалкой для спортсменов.

На льду всегда многолюдно, и семейные фестивали «Люблю папу, маму и хоккей» в рамках программы «Добрый лёд» не становятся исключениями. На них собираются любители спорта из Дивеева, Сатиса, Елизарьева и других окрестных сёл. В прошлом году участниками этого праздника стали более 200 человек. Многие надели коньки и вышли на лёд, чтобы сразиться в коротких хоккейных матчах. Другие же пришли поддержать игроков и просто насладиться интересным зрелищем.

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Александр отмечает, что плюсы сотрудничества с «Добрым льдом» для его района уже вполне очевидны. Но всегда есть куда расти и к чему стремиться – этому принципу он следует сам и учит своих подопечных.