И у кардио, и у силовых есть свои плюсы. Как же выбрать то, что подходит вам?

Час на дорожке или жим лёжа: какие тренировки полезнее для здоровья?

Физическая активность организму необходима. Она способствует предотвращению многих заболеваний, помогает держать тело в тонусе, улучшает психоэмоциональное состояние. Неудивительно, что фитнес-клубы сегодня крайне популярны. Новички же нередко задаются вопросом, какой вид тренировок выбрать: кардио или силовые? На самом деле, дать однозначный ответ непросто.

Вместе с хирургом, ортопедом-травматологом Европейского Медицинского Центра, кандидатом медицинских наук Михаилом Рязанцевым разбираемся, как кардио и силовые тренировки влияют на здоровье.

«Худеют на беговой дорожке» и другие 7 мифов о кардиотренировках Оказывается, кардио не стоит чередовать с силовыми.

Чем кардиотренировки отличаются от силовых?

Прежде всего необходимо определить различия силовых и кардиотренировок. Если вы только собираетесь записаться в спортзал, разобраться во всех тонкостях может быть нелегко.

Михаил: Все нагрузки делятся на кардио и силовые. Основными видами кардионагрузок считаются ходьба, бег и беговые лыжи. Силовые нагрузки – это работа с утяжелениями или собственным весом.

Фото: istockphoto.com

Кардио и силовые нагрузки помогают достичь разных целей.

Михаил: Кардиотренировка увеличивает выносливость сердечно-сосудистой системы и организма в целом, в то время как силовые направлены на увеличение мышечной массы и, собственно, силы. Похудение при силовых тренировках происходит медленнее за счёт увеличения мышечной массы, которая имеет больший вес.

Тем не менее, врач выделяет общую черту между разными видами тренировок: они приводят к сжиганию жировой ткани за счёт усиления обмена веществ.

Тренер отвечает: как прокачать выносливость? Что делать, если рельеф появился, мышечная масса растёт, а выносливости не хватает?

Какие тренировки более травмоопасны?

Бытует миф, что кардиотренировки гораздо менее травмоопасны, чем силовые. На самом деле, такие нагрузки тоже могут причинить вред здоровью при неправильной технике.

Фото: istockphoto.com

Михаил: Частая осевая и ударная нагрузка при беге может сказаться на крупных суставах нижних конечностей, привести к стрессовым переломам трубчатых костей.

В то же время экесперт отмечает, что оба типа нагрузок – и силовые, и кардио – могут сопровождаться травмами.

Чтобы избежать повреждений во время кардиотренировок, врач рекомендует:

следить за техникой выполнения;

подобрать правильную обувь, которая поможет перераспределить нагрузку и будет хорошо амортизировать.

Фото: istockphoto.com

Михаил: Силовые нагрузки тоже несут в себе ряд опасностей при несоблюдении правил. Тяжёлые веса и неправильное выполнение упражнений могут привести к повреждению и даже отрыву сухожилий.

Прежде чем идти в тренажёрный зал, необходимо понимать все риски, которые могут возникнуть при нарушениях техники во время занятий. Самостоятельно новичку сложно грамотно выполнять упражнения, поэтому поначалу стоит воспользоваться услугами тренера.

Какой вид тренировок выбрать?

Врач считает, что наиболее полезно для здоровья совмещение двух видов нагрузки.

Михаил: Необходимо соблюдать баланс между кардио и силовыми тренировками под руководством грамотного тренера, который сможет поставить правильную технику.

Эксперимент: проверяем, почему тренироваться по общей программе неэффективно Иногда одно не подходящее вам упражнение может всё испортить.

Также доктор призывает обращать внимание на болевые ощущения во время занятий. Боль – это останавливающий фактор, поэтому при неприятных, болезненных ощущениях стоит прекратит тренировку.