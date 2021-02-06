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Как быстро просыпаться? Лайфхаки, которые помогут проснуться за пару минут

Как быстро просыпаться?
Тереза Данилова
С первым будильником: приёмы, которые помогут быстро проснуться
Пора перестать откладывать пробуждение ещё на пять минуточек.
Lifestyle / Здоровье 0
Аудио-версия:

От того, как мы проснемся, зависит, как пройдёт наш день. Холодной зимой, когда светает достаточно поздно, не так легко поднять себя с тёплой постели. Если уж и получилось встать, сложно бывает полностью проснуться, быть бодрым и активным. Причинами такого состояния могут быть хронический недосып, повышенная нервная возбудимость, усталость или кровяное давление. Вот несколько практических советов, которые помогут быстро проснуться и взбодриться.

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Встать по первому звонку будильника

Когда вы просыпаетесь с первым сигналом будильника, не надо его выключать, чтобы поспать «ещё пять минут». В таком случае организм может перейти в ещё более глубокую фазу сна и после этого встать намного сложнее, чем если бы вы сделали это сразу. Кроме того, велика вероятность, что целый день вы будете сонным и уставшим.

Фото: istockphoto.com

Включить свет

Темнота провоцирует выработку гормона сна – мелатонина. Поэтому, чтобы помочь организму быстрее проснуться, включайте яркий свет, не собирайтесь в полутьме.

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Выпить воду

Пожалуй, самый полезный совет. Выпивая натощак стакан воды, вы не только запустите все важные обменные процессы организма, но ещё и поможете ему как следует взбодриться и проснуться. А если добавите в воду дольку лимона, зарядите его дополнительной энергией.

О пользе такой привычки смотрите в видео «Чемпионата».

Сделать зарядку

Совсем небольшой набор упражнений отнимет всего пять минут вашего времени, но сможет привести в чувство тело и мышцы. Начните с растяжки, сделайте скрутку, затем можете поприседать и сделать упражнение Прыгающий Джек. Благодаря активности в мозг поступит больше кислорода, а вы ощутите прилив сил.

Фото: istockphoto.com

Умыться холодной водой

Устройте себе встряску, умывшись холодной, практически ледяной водой. Резкая смена температуры точно поможет хорошо взбодриться. Такие умывания полезны и для состояния кожи – это предупреждает старение и помогает сохранить тонус.

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Принять контрастный душ

Метод, который точно сработает. Начните с комфортной для вашего тела температуры, постепенно увеличивая разницу между горячей и холодной водой. Пяти минут будет вполне достаточно, чтобы окончательно проснуться и быть готовым к новому продуктивному дню.

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