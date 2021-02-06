С первым будильником: приёмы, которые помогут быстро проснуться

Пора перестать откладывать пробуждение ещё на пять минуточек.

От того, как мы проснемся, зависит, как пройдёт наш день. Холодной зимой, когда светает достаточно поздно, не так легко поднять себя с тёплой постели. Если уж и получилось встать, сложно бывает полностью проснуться, быть бодрым и активным. Причинами такого состояния могут быть хронический недосып, повышенная нервная возбудимость, усталость или кровяное давление. Вот несколько практических советов, которые помогут быстро проснуться и взбодриться.

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Встать по первому звонку будильника

Когда вы просыпаетесь с первым сигналом будильника, не надо его выключать, чтобы поспать «ещё пять минут». В таком случае организм может перейти в ещё более глубокую фазу сна и после этого встать намного сложнее, чем если бы вы сделали это сразу. Кроме того, велика вероятность, что целый день вы будете сонным и уставшим.

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Включить свет

Темнота провоцирует выработку гормона сна – мелатонина. Поэтому, чтобы помочь организму быстрее проснуться, включайте яркий свет, не собирайтесь в полутьме.

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Выпить воду

Пожалуй, самый полезный совет. Выпивая натощак стакан воды, вы не только запустите все важные обменные процессы организма, но ещё и поможете ему как следует взбодриться и проснуться. А если добавите в воду дольку лимона, зарядите его дополнительной энергией.

О пользе такой привычки смотрите в видео «Чемпионата».

Сделать зарядку

Совсем небольшой набор упражнений отнимет всего пять минут вашего времени, но сможет привести в чувство тело и мышцы. Начните с растяжки, сделайте скрутку, затем можете поприседать и сделать упражнение Прыгающий Джек. Благодаря активности в мозг поступит больше кислорода, а вы ощутите прилив сил.

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Умыться холодной водой

Устройте себе встряску, умывшись холодной, практически ледяной водой. Резкая смена температуры точно поможет хорошо взбодриться. Такие умывания полезны и для состояния кожи – это предупреждает старение и помогает сохранить тонус.

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Принять контрастный душ

Метод, который точно сработает. Начните с комфортной для вашего тела температуры, постепенно увеличивая разницу между горячей и холодной водой. Пяти минут будет вполне достаточно, чтобы окончательно проснуться и быть готовым к новому продуктивному дню.