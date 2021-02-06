Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Главная / Lifestyle / Статьи /

Короткая тренировка на ноги от Юлии Канакиной. 7 упражнений для идеальных ног и ягодиц

7 упражнений для идеальных ног и ягодиц
Арина Забгаева
Низкий старт: 7 эффективных упражнений на нижнюю часть тела от Юлии Канакиной
Добиться идеальных форм можно и дома, главное – выбрать правильную экипировку.
Lifestyle / Фитнес 0
Аудио-версия:

Во время тренировки не хочется отвлекаться, поэтому важно подобрать удобную форму и комфортную обувь. Если кроссовки жёсткие или тяжёлые, натирают или в них слишком жарко, о какой концентрации может идти речь?

Вместе с Reebok и российской скелетонисткой, членом национальной сборной Юлией Канакиной мы протестировали новые NANO X1. Делимся с вами эффективной тренировкой – проверьте на прочность себя и свою обувь.

Как орех: тренировка, которая поможет добиться круглых подтянутых ягодиц
Пять упражнений, эффект от которых действительно заметен.

Перед началом тренировки рекомендуем выполнить короткую разминку, чтобы разогреть мышцы.

Отведение ноги вперёд

Количество повторений: 10-15 раз на каждую ногу.

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, спина прямая.

Для упражнения понадобится фитнес-резинка подходящей вам жёсткости. Закрепите её чуть выше колен и можно приступать. Отведите ногу вперёд, примерно под углом 40-45 градусов. Нога должна быть прямой, прочувствуйте напряжение мышц. Медленно вернитесь в исходное положение, контролируйте натяжение резинки.

Сделайте ещё один подход на другую ногу.

Отведение ноги назад

Количество повторений: 10-15 раз на каждую ногу.

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, спина прямая.

Здесь также пригодится фитнес-резинка. Поднимите ногу назад. Спину держите ровно, следите, чтобы корпус не заваливался вперёд. Возвращаясь в исходное положение, не опускайте ногу слишком резко – делайте это медленно, контролируя натяжение.

Приседания и отведение ноги в сторону

Количество повторений: 10-15 раз.

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки сцеплены в замок перед собой на уровне груди.

Сначала выполните классическое приседание. Следите, чтобы колени не выходили за линию носков, спину держите прямо. Возвращаясь в исходное положение, отведите ногу в сторону примерно под углом 40-45 градусов – в верхней точке оба колена должны быть выпрямлены. Повторите приседание, но на этот раз отведите другую ногу.

Выпады вперёд-назад

Количество повторений: 10-12 раз.

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.

Сделайте выпад вперёд. Передняя нога согнута под углом 90 градусов, а колено опорной не касается пола. Следит за центром тяжести – старайтесь удерживать равновесие и не наклоняться в стороны. Вернитесь в исходное положение, но не опускайте ногу на пол – сразу сделайте выпад назад.

Это упражнение требует хорошей координации. Не переживайте, если с первого раза у вас не получится выполнить его все 10 раз.

Ягодичный мостик

Количество повторений: 15-20 раз.

Исходное положение: лёжа, руки вдоль тела ладонями вниз, ноги согнуты в коленях и стоят на полу.

Поднимите бёдра так, чтобы тело вытянулось в единую линию. Старайтесь выталкивать корпус за счёт ягодичных мышц. В верхней точке задержитесь на несколько секунд – прочувствуйте напряжение. Вернитесь в исходное положение.

Как сделать тренировку ягодичных мышц более эффективной?
Фитнес-блогер делится личным опытом.

Подъём ноги назад в упоре на локтях

Количество повторений: 10-15 раз на каждую ногу.

Исходное положение: стоя на коленях и локтях, вес распределён равномерно, одна нога выпрямлена и стоит на носке.

Поднимите ногу назад, насколько позволяет растяжка, – по возможности так, чтобы она была перпендикулярна полу. Нога должна быть прямой. Почувствуйте напряжение в ягодичных мышцах. Не прогибайтесь в пояснице – так вы только облегчите себе задачу. Медленно опустите ногу.

Сделайте ещё один подход на другую ногу.

Широкие приседания с отведением ноги в сторону

Количество повторений: 10-15 раз.

Исходное положение: стоя, ноги широко расставлены, руки сцеплены в замок перед собой на уровне груди.

Выполните приседание. Следите, чтобы колени не выходили за линию носков, спину держите ровно. Возвращаясь в исходное положение, отведите ногу в сторону примерно – в верхней точке оба колена должны быть прямыми. Повторите приседание, но на этот раз отведите другую ногу.

Завершить тренировку стоит небольшой растяжкой – так мышцы меньше забиваются, а на следующий день не будет болезненных ощущений.

Женское дело: как тренировать ноги в спортивном зале и не перекачать их
Собрали 5 упражнений, которые сделают ноги стройнее, а не мускулистее.
Арина Забгаева
Арина Забгаева
корреспондент раздела Lifestyle

Я затестила NANO X1 на тренировке и, пожалуй, у моей любимой пары появился конкурент. У новой модели достаточно жёсткая стелька, но сами кроссовки ощущаются очень мягко – видимо, дело и правда в амортизирующей подошве. Это, безусловно, большой плюс для бегунов. При этом пятка и сам каркас плотные и хорошо фиксируют стопу. Но тут не стоит забывать о носках: насколько бы удобной ни была спортивная обувь, это всё-таки спортивная обувь.

Кроссовки здорово показали себя дома и на беговой дорожке, теперь хочется проверить их на улице – как только будет позволять погода. Пока могу предположить, что в них должно быть комфортно и летом: во время домашней тренировки ногам не было жарко даже с учётом плотных носков.

Я не отдаю предпочтения конкретным видам тренировок и люблю чередовать нагрузки – здорово, что теперь можно брать одну пару и на йогу, и на танцы.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Популярные материалы
Родные просторы: 5 мест в России, которые стоит увидеть
Родные просторы: 5 мест в России, которые стоит увидеть
На одной картошке: американец похудел на 3 кг за неделю
На одной картошке: американец похудел на 3 кг за неделю
TOP 3
6 кубиков за 30 дней: эффективная тренировка на пресс
6 кубиков за 30 дней: эффективная тренировка на пресс
Фитнес
Как попасть на состязания Red Bull, восстановиться после травм и продолжить побеждать
Эксклюзив
Как попасть на состязания Red Bull, восстановиться после травм и продолжить побеждать
Тренды
Беговая дорожка вместо подиума: домашняя тренировка от Наоми Кэмпбелл
Беговая дорожка вместо подиума: домашняя тренировка от Наоми Кэмпбелл
Фитнес
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021