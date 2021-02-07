И стоит ли полностью исключить её из рациона.

И целого пуда мало: как понять, что вы едите слишком много соли

Все мы привыкли к солёной еде. И это нормально. Кто-то солит больше, а кто-то меньше. Соль – важный компонент для организма, но надо понимать, что чрезмерное употребление может привести к неприятным последствиям.

Чем опасна соль и что произойдёт, если полностью от неё отказаться? Нутрициолог рекомендует не делать этого.

Соль, а именно хлорид натрия, есть почти во всех продуктах, которые присутствуют в рационе у большинства. А если ещё и постоянно досаливать еду? Ведь дневная норма для взрослого человека составляет всего 5 г, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Разбираемся вместе с нутрициологом Анной Бересневой, как соль влияет на организм и как понять, что пора сократить её количество.

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Как понять, что соли слишком много?

Организм почти всегда предупреждает, когда ему грозит какая-то опасность. И с излишним потреблением соли то же самое. Если вы вдруг стали замечать, что у вас появились отёки, тяжесть в ногах, повысилось артериальное давление, вас стала мучить жажда по ночам, кожа стала сухой и начала шелушиться, то скорее всего тело подаёт стоп-сигналы. Они и могут говорить, что пора в разы сократить потребление соли.

Стоп-сигнал: как понять, что нужно есть меньше сахара Организм подскажет, когда пора остановиться. Главное – знать, на что обращать внимание.

Чем опасно чрезмерное потребление соли?

Если систематически перебарщивать с солью, есть риск нарушения движения лимфы, появятся отёки. Может повыситься давление, что особенно опасно для гипертоников. Также могут проявиться неприятные ощущения в ногах – тяжесть, отёки и даже судороги.

Фото: istockphoto.com

Если долго игнорировать сигналы организма, призывающие уменьшить употребление соли, в результате это приведёт к проблемам с сердечно-сосудистой, костной, мышечной системами, с лимфотоком, с суставами. Соль также может плохо сказаться на почках и спровоцировать развитие мочекаменной болезни. Спектр негативного воздействия крайне широкий.

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Вредит ли соль фигуре?

Умеренное употребление соли никак не сказывается на фигуре. Однако чрезмерное и недостаточное количество этого вещества в рационе может оказать негативное влияние. Из-за нарушения движения лимфы замедляется обмен веществ и нарушается состав всех жидкостных средств организма.

Фото: istockphoto.com

Можно ли полностью исключить соль из рациона?

«Я крайне не рекомендую этого делать», – говорит нутрициолог. Всего должно быть в меру. Конечно, чрезмерное употребление соли плохо влияет на многие функции организма. Но и недостаток, точно так же, негативно отразится на тех же самых органах.