Как превратить прогулку с домашним животным в тренировку

Бывает очень сложно заставить себя встать с дивана и выйти на пробежку. Мотиваторами в таком случае могут стать домашние животные. Гулять с собакой нужно несколько раз в день, почему бы не превратить прогулку в короткое спортивное занятие? Так, не напрягаясь и делая привычные упражнения, можно укрепить здоровье.

Разминка

Так как большинство хозяев собак предпочитает прогулки в скверах, где мало людей, можно вместо того, чтобы сидеть в телефоне на скамейке, сделать короткую произвольную разминку. Так вы будете следить за своим питомцем и лучше подготовитесь к дальнейшей прогулке.

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Бег

Для более эффективных беговых упражнений постарайтесь как можно меньше тянуть собаку за поводок, пытаясь успеть за ней. Либо вы можете поставить для питомца препятствия, чтобы немного снизить его скорость. Тем, кто смог пройти эти пункты, можно попробовать обогнать животного, например, бросив палку или другой предмет.

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Прогулка

Ходьба также работает намного эффективнее в паре с питомцем. С ним время пройдёт незаметнее, и вы быстрее прошагаете норму калорий. Более того, это занятие требует наименьших усилий, а с собакой придётся гулять регулярно, даже после тяжёлого рабочего дня.

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Метание

Банальная активность, которая выполняется всеми любителями собак на постоянной основе, несёт пользу и для человека. Во-первых, во время метания чего-либо тренируется меткость, во-вторых, если делать упражнение разными руками, можно в одинаковой степени их натренировать.

Йога

Для любителей спокойных занятий существует йога с животными. Конечно, это лучше делать летом в лесу, подальше от дороги, чтобы не было риска для питомца. Так как йога сама по себе является хорошей практикой снятия стресса, вместе с любимым животным она станет ещё эффективнее: лужайка, солнечные лучи и резвящийся питомец.

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Тренажеры

В зимнее время в связи с холодной погодой стало сложнее совершать полноценные, хотя бы получасовые прогулки. Недостаток можно восполнить тренажёрами. Сейчас они существуют и для животных – от мала до велика, подбираются под питомца.