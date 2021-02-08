«Как не стоит худеть»: блогер сбросил 50 кг за 2 месяца

Сейчас в «инстаграме» блогера Стаса Ферберса можно увидеть модельные фото с идеальной фигурой: шесть кубиков пресса и рельеф, которому позавидуют многие. Но когда-то он весил больше 100 кг. Нелёгкую историю похудения Стас рассказал в своём видео на YouTube.

Медленно, но верно: когда видны первые результаты похудения? Зачастую нам хочется всего и сразу. Но придётся запастись терпением.

Компьютер и фастфуд

Всё началось в 2008 году, когда Стас учился в кадетском корпусе. Тогда он увлёкся многопользовательскими онлайн-играми, и на долгие годы это стало его единственным интересом. По словам блогера, он мог проводить за компьютером по 15-20 часов в сутки даже не спать несколько дней подряд.

В результате малоподвижного образа жизни и неправильно питания – в то время ел он, в основном, фастфуд – к 16 годам Стас весил около 120 кг. Но его это мало беспокоило.

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Переломный момент

Однако постепенно ситуация начала меняться. Юноша начал проводить больше времени со сверстниками. И однажды на праздновании дня рождения ему сломали челюсть. Пришлось наложить специальные шины, и на протяжении месяца Стас мог есть только жидкую пищу.

Супы и бульоны ему быстро надоели, поэтому большую часть времени он обходился практически одной водой. В итоге, к моменту, когда шины можно было снять, парень сбросил почти 30 кг и весил около 90 кг. Такой результат может показаться удивительным, но он недолговечный. Если худеть с помощью голодания – а случай Стаса по сути был именно таким, организм воспринимает ситуацию как стресс и затем старается как можно скорее восстановить потерянный вес. Поэтому такой способ совершенно недействительный.

Самый правильный и единственный способ похудеть – это постепенно улучшать свой рацион, постепенно переходить на правильное питание и постепенно увеличивать физические нагрузки.

Вижу цель – не вижу препятствий

После такого резкого похудения Стас достаточно быстро вернул потерянные килограммы. К тому времени он уже закончил школу – пора было задумываться о будущем. Родители парня решили отправить его в военный университет, но для этого было необходимо сдать физические нормативы: бег 3 км, подтягивания и др. Времени на подготовку оставалось крайне мало – два месяца.

Как признаётся Стас, он человек увлекающийся. И решил прибегнуть к экстремальным мерам: практически отказаться от еды, заменив основные приём пищи на воду, и при этом заниматься физической активностью, чтобы подготовиться к сдаче нормативов. Через три недели такого «режима» он понял, что если оставить всё, как есть, долго организм не протянет. Хотя за это время парню удалось сбросить 20 кг, продолжать в таком темпе было нельзя.

Как раз в это время начали созревать арбузы, и Стас решил заменить всю еду на этот фрукт. Назвать такую диету полезной тоже нельзя, но по крайней мере он перестал падать в обмороки на тренировках. В итоге, юноше удалось избавиться ещё от 30 кг.

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Как не надо

Хотя Стасу удалось достигнуть первоначальной цели, он не считает такой результат успешным. Похудев со 120 кг до 70, выглядел он ужасно: кожа приобрела нездоровый жёлтый оттенок, ни о каком рельефе не могло быть и речи, мышц тоже не наблюдалось. Но пусть это был и не самый позитивный опыт, он положил начало изменениям.

Чтобы добиться формы, которую Стас имеет сегодня, ему потребовалось около двух лет упорных тренировок и правильного сбалансированного питания.

Это, пожалуй, самый яркий пример того, как не стоит худеть.

По словам блогера, ему удалось не набрать лишние килограммы вновь только потому, что он начал учиться в военном университете. Там не было возможности много есть, зато физических нагрузок – хоть отбавляй.

Сейчас Стас весит 80 кг при росте 185 см. В таком весе он чувствует себя вполне комфортно, но не забрасывает тренировки и продолжает правильно питаться.

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Подобные экстремальные способы похудения не только не дают долгосрочного эффекта, но и могут стать причиной проблем со здоровьем. Как признаётся сам блогер, ему в этом плане очень повезло: такие резкие изменения могли привести к травмам и серьёзным заболеваниям. Не стоит гнаться за быстрым и «удивительным» похудением, самый правильный и здоровый способ – медленно, но верно идти к своей цели.