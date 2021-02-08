Экстремальный TikTok: 6 лучших трюков Кирилла Колесникова

Кирилл Колесников – экстремальный TikTok блогер, у которого 22,5 миллиона подписчиков в этой социальной сети. Это рекордное количество среди российских тиктокеров. Кириллл снимает развлекательные видео с элементами акробатики. В них он обучает прохожих спортивным трюкам, исполняет их в неожиданных местах и использует в повседневной жизни, например, чтобы быстрее добраться до такси, занять очередь или место. Собрали наиболее популярные трюки Колесникова.
Усовершенствованный трюк, в котором в качестве спортивного инвентаря выступает… человек. В видео Кирилла это зачастую известные личности, такие как Андрей Малахов, Гарик Харламов и Андрей Гайдулян. Для них, по задумке, участие в видео – неожиданность.
Сальто
В этом трюке Кирилл преуспел, разнообразив его. Так, он делает сальто, выпрыгивая из окна первого этажа, на краю бассейна, приземляясь на надувной матрас, выполняет прыжок с вертикального бруска, приземляясь на него.
Один из самых распространённых трюков – сальто «над пропастью», их он выполняет в воздухе, часто – в торговых центрах, на открытом пространстве, перепрыгивая через перила или ограждения.