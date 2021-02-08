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Популярные трюки самого известного тиктокера России. Лучшие тиктоки Кирилла Колесникова

Лучшие тиктоки Кирилла Колесникова
Дина Чихирева
Экстремальный TikTok: 6 лучших трюков Кирилла Колесникова
Популярный блогер буквально перепрыгнул Андрея Малахова.
Lifestyle / Тренды 0
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Кирилл Колесников – экстремальный TikTok блогер, у которого 22,5 миллиона подписчиков в этой социальной сети. Это рекордное количество среди российских тиктокеров. Кириллл снимает развлекательные видео с элементами акробатики. В них он обучает прохожих спортивным трюкам, исполняет их в неожиданных местах и использует в повседневной жизни, например, чтобы быстрее добраться до такси, занять очередь или место. Собрали наиболее популярные трюки Колесникова.

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Прыжок через «козла»

Усовершенствованный трюк, в котором в качестве спортивного инвентаря выступает… человек. В видео Кирилла это зачастую известные личности, такие как Андрей Малахов, Гарик Харламов и Андрей Гайдулян. Для них, по задумке, участие в видео – неожиданность.

Сальто

В этом трюке Кирилл преуспел, разнообразив его. Так, он делает сальто, выпрыгивая из окна первого этажа, на краю бассейна, приземляясь на надувной матрас, выполняет прыжок с вертикального бруска, приземляясь на него.

Один из самых распространённых трюков – сальто «над пропастью», их он выполняет в воздухе, часто – в торговых центрах, на открытом пространстве, перепрыгивая через перила или ограждения.

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Сальто назад

В некоторых видео прохожие, которым блогер показывает трюки, просят научить их. Здесь Кирилл показывает пошаговую инструкцию выполнения сальто назад.

Сальто с точкой опоры

Ещё один из видов роликов в профиле Кирилла – на них он опирается на случайного человека во время выполнения трюка, усиливая эффект неожиданности, а эмоции людей запечатлевает на камеру.

В одном из роликов тиктокер выполнил сальто назад, использовав в качестве опоры плечо певицы Ольги Бузовой.

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Экстремальные подтягивания

Это трюк с элементами паркура – его тиктокер выполняет над водой. Сначала он делает вид, что собирается прыгнуть в воду, снимает футболку, встаёт в позу дайвера, а потом зависает над водой.

Вертикальное колесо

Необычное упражнение, которое напоминает привычное колесо, но имеет вертикальную точку опоры.

Как выполнять этот трюк блогер также показывает по шагам.

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