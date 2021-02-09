Дополнительная энергия? Как кофе влияет на эффективность тренировки

Зачастую перед тренировкой ощущается такая усталость, что хочется немного добавить себе энергии с помощью чашечки кофе. Но правильное ли это решение? Разбираемся вместе с Людмилой Никитиной – заслуженным мастером спорта по бодибилдингу и высококвалифицированным тренером выступающих спортсменов, участницей Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

Придаёт ли кофе энергии перед тренировкой?

Вопрос, нужен ли кофе для тренировочного процесса, довольно противоречив. Сюда мы также отнесём и предтренировочные комплексы, содержащие кофеин.

Небольшие дозировки действительно оказывают положительное влияние, например, такое, как ускорение метаболизма и улучшение реакции. Есть даже теория о том, что кофеин способен усилить ресинтез мышечного гликогена, но это лишь теория. И даже если это так, использовать эту информацию нужно внимательно и на короткие периоды.

Фото: istockphoto.com

Следует понимать, что внешние источники стимуляции вызывают помимо эффекта бодрости и сверхмотивации ещё и привыкание. Да, они повышают работоспособность, придают сил и выносливость, но какой ценой?

Ведь кофеин не даёт нам энергии извне. Он всего лишь аккумулирует в один момент ту энергию, которую организм может распределить на день.

Чем чревато употребление кофеина?

Здоровый тренировочный процесс должен строиться при соблюдении законов цикличности и периодизации. Эти циклы мы составляем не только исходя из типа и формы телосложения, но даже исходя из собственного темперамента и, что важнее всего, чередуем их интуитивно, чувствуя своё тело.

Если мы не соблюдаем эти законы или допускаем нарушения в виде перетренированности (к примеру, если мы под приливом адреналина не смогли оценить собственных силовых показателей), из таких ошибок следует обычная симптоматика, которую испытывает каждый второй:

недосып;

усталость, невозможность взять себя в руки;

вялотекущая депрессия.

Фото: istockphoto.com

Эти и другие симптомы могут вызвать сбои обмена веществ и даже гормональные сбои, если спортсмен вовремя не спохватился и не изменил систем. Но, как правило, происходит всё наоборот. Ощутив упадок сил и не разобрав своего состояния, спортсмен повышает дозировку. Похожая история знакома и офисным работникам, которые одной порцией кофе в день не обходятся практически никогда, и теперь мы знаем почему.

Но наша тема – спортсмены, так что вернёмся к ним. Итак, после окончания эффекта вас непременно ждёт откат (если только вы снова не выпьете чего-нибудь стимулирующего, содержащего кофеин).

Хорошо, если после тренировки есть возможность расслабиться и отдохнуть. Но если тренировочный процесс был вечером, то повышенный адреналин либо не даст вам уснуть, либо возможен второй вариант – усталость позволит отключиться, но полноценно выспаться не получится, так как стадию «здорового сна» достичь не удастся.

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Выходит, что организм находится в постоянном стрессе. Также следует понимать, что спорт – это прежде всего здоровый образ жизни. А такая «нервная почва» – плохая база для здоровья.

Можем предположить, что профессиональный спорт может стать исключением, но спорт высших достижений требует постоянного прогресса. А как мы выяснили, «перетрен» неминуем. Профессионал своего дела не имеет ни права, ни возможности застревать в плато. С этим не поспорит ни один чемпион.