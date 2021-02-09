Он не получил «золото», но навсегда вошёл в историю спорта.

До самого конца: как Дерек Редмонд завершил забег, несмотря на травму

Дерек Редмонд известен в мире спорта не только как выдающийся атлет, но и как спортсмен с огромной силой воли и мужеством. После происшествия на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году Редмонд завоевал сердца миллионов людей, показав на собственном примере, что надо идти к цели несмотря ни на что. Эта история точно тронет вас, заставит поверить в свои силы и понять, как важно до последнего не сдаваться.

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Многообещающий старт

Дерек Редмонд представлял Великобританию на 25 Олимпийских играх в 1992 году в Барселоне. Спортсмен был претендентом на первое место в «жёстком спринте» — забеге на 400 метров. Ранее, в 1985 году, он уже ставил рекорд на этой дистанции, а также выигрывал чемпионаты мира и Европы.

Фото: Getty Images

Бегун был в отличной физической форме к началу соревнований, хотя всего за год до этого перенёс восемь операций – получил травму на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. У атлета были все шансы завоевать долгожданную медаль. Но то, что случилось в полуфинальном забеге, подарило ему нечто большее, чем просто первенство – уважение и любовь зрителей, а также важное место в истории спорта.

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К финишу несмотря ни на что

Британский атлет показал самое быстрое время в первом квалификационном раунде, а в четвертьфинале без особых сложностей опередил соперников. Единственное, что оставалось на пути к «золоту», – преодолеть дистанцию в полуфинале.

Редмонд начал забег достаточно успешно, но спустя 150 метров резко остановился, схватившись за правую ногу – у него разорвалось сухожилие. Медики сразу ринулись на помощь бегуну, но тот, хромая, встал и продолжил дистанцию практически на одной ноге.

Фото: Getty Images

Овациям многотысячных болельщиков не было предела – многие аплодировали стоя. Хотя остальные атлеты давно пересекли финишную прямую, Дерек, несмотря на боль, продолжал идти к своей цели. Когда до конца дистанции оставалось примерно 100 метров, из толпы зрителей к Редмонду подошел его отец Джим. Он попытался остановить сына, видя, насколько тяжело тому приходится. Но поняв, что спортсмен не собирается останавливаться, Джим помог ему дойти до конца, подставив плечо.

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Победа не главное

Дерек Редмонд всё же не смог осуществить свою мечту и получить Олимпийскую золотую медаль – в протоколе записали, что он не закончил забег, так как получил помощь извне. Но спортсмен добился намного большего – стал вдохновляющим примером для миллионов людей по всему миру.

Фото: Getty Images

Британский спортсмен доказал, что никакая физическая боль или травма, никакие сложные обстоятельства не способны остановить человека, который намерен до конца идти к своей цели.