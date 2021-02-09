Абсолютный чемпион, рекордсменка или легендарный вратарь: кто вы из российских спортсменов

Быть спортсменом не так просто, как кажется. Множество фанатов, большие деньги и лёгкий успех без стараний – совсем не про эту профессию. Футболисты, боксёры, гимнастки, атлеты и вообще представители всех видов спорта каждый день прикладывают усилия, чтобы приблизиться к победе. Это изнурительный труд, который заслуживает настоящего уважения.

Не всё так плохо: виды спорта, в которых Россию можно назвать лидером Несмотря на устойчивое мнение, российские спортсмены показывают отличные результаты.

Россия богата на великих спортсменов, а во многих видах спорта наша страна — мировой лидер, что подтверждают многочисленные золотые медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Наверняка вы когда-нибудь задумывались, на кого из звёзд российского спорта похожи. Мы составили тест из десяти вопросов, который поможет ответить на этот вопрос. Если будете отвечать честно, узнаете, с кем из российских спортсменов у вас есть что-то общее в чертах характера.

А на кого похожи вы?