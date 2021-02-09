Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Главная / Lifestyle / Статьи /

Какой вы спортсмен? Тест «Чемпионата»

Какой вы спортсмен? Тест
Елизавета Каторжная
Абсолютный чемпион, рекордсменка или легендарный вратарь: кто вы из российских спортсменов
Тест: на кого из чемпионов вы похожи?
Lifestyle / Тренды 0
Аудио-версия:

Быть спортсменом не так просто, как кажется. Множество фанатов, большие деньги и лёгкий успех без стараний – совсем не про эту профессию. Футболисты, боксёры, гимнастки, атлеты и вообще представители всех видов спорта каждый день прикладывают усилия, чтобы приблизиться к победе. Это изнурительный труд, который заслуживает настоящего уважения.

Не всё так плохо: виды спорта, в которых Россию можно назвать лидером
Несмотря на устойчивое мнение, российские спортсмены показывают отличные результаты.

Россия богата на великих спортсменов, а во многих видах спорта наша страна — мировой лидер, что подтверждают многочисленные золотые медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Наверняка вы когда-нибудь задумывались, на кого из звёзд российского спорта похожи. Мы составили тест из десяти вопросов, который поможет ответить на этот вопрос. Если будете отвечать честно, узнаете, с кем из российских спортсменов у вас есть что-то общее в чертах характера.

А на кого похожи вы?

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Популярные материалы
Родные просторы: 5 мест в России, которые стоит увидеть
Родные просторы: 5 мест в России, которые стоит увидеть
Низкий старт: 7 эффективных упражнений на нижнюю часть тела от Юлии Канакиной
Низкий старт: 7 эффективных упражнений на нижнюю часть тела от Юлии Канакиной
TOP 3
Час на дорожке или жим лёжа: какие тренировки полезнее для здоровья?
Час на дорожке или жим лёжа: какие тренировки полезнее для здоровья?
Фитнес
И лёжа неплохо: 4 упражнения для «ленивых»
И лёжа неплохо: 4 упражнения для «ленивых»
Фитнес
Медленно, но верно: когда видны первые результаты похудения?
Медленно, но верно: когда видны первые результаты похудения?
Фитнес
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021