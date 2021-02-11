Справиться с мигренью можно и без помощи медикаментов.

«Лекарство» на кухне: чем можно заменить таблетку от головной боли?

В современном стремительном ритме жизни совсем нет времени болеть. Поэтому когда возникает головная боль, многие не пытаются разобраться, в чём на самом деле кроется проблема, а выпивают заветную таблетку – и дело с концом. Однако избавиться от неприятных ощущений можно, и не прибегая к помощи лекарств.

Вместе с Ириной Ерофеевской, врачом-педиатром и спикером компании Evotren и Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM рассказываем, из-за чего болит голова и как с этим справиться.

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Почему может болеть голова?

Когда мы говорим о головной боли, важно понимать, что причины её появления могут быть совершенно разные: перенесённые травмы, артериальное давление, опухоли и т.д. Но часто бывает и по-другому. В таком случае, вы сталкиваетесь с мигренью.

Фото: istockphoto.com

Причинами такой головной боли могут быть:

наследственный фактор;

стресс;

послестрессовое состояние;

у женщин – гормональные изменения, например, связанные с менструальным циклом;

плохой сон: очень короткий или очень длинный;

погодные условия: изменение атмосферного давления, резкий перепад температуры воздуха.

Как справится с головной болью?

Часто бывает: заболела голова, выпили таблетку, и стало легче. Это как раз и может говорить о том, что вы имели дело именно с мигренью. Один из компонентов лекарств от головной боли – кофеин. Его использовали для лечения мигрени и раньше, а сейчас он входит в состав многих препаратов. Поэтому одним из средств для купирования головной боли служат продукты, содержащие кофеин, например, кофе и чай.

Фото: istockphoto.com

При этом кофе должен быть не очень крепким или же разбавлен молоком или сливками. А чай в таком случае, наоборот, должен быть сильно заваренным.

Другие продукты питания, которые бы эффективно помогали от головной боли, доказательной медицине неизвестны.

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Какие продукты могут вызвать головную боль?

Тем не менее существует целый перечень продуктов, которые доказано провоцируют мигрень.

Алкоголь. В большей степени это красное вино, которое содержит большое количество танинов. А также пиво, в котором много глютена. Оба эти вещества – мощные провокаторы головной боли.

Горький шоколад. Провоцирующее действие оказывает какао, которое в горьком шоколаде содержится в большем количестве, чем в молочном. Поэтому последний реже становится причиной мигрени.

Фото: istockphoto.com

Орехи. Из орехов сильнейшим катализатором головной боли считается арахис, а наименьшее воздействие оказывает миндаль.

Сыр. Речь идёт именно о твёрдых ферментированных сортах, например, пармезане. Мягкие же сыры, по типу «Моцарелла», негативного влияния не оказывают.

Если исключить вышеперечисленные продукты из рациона, можно значительно снизить риск возникновения приступов мигрени.

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Однако если это не помогает, и боль не проходит, следует сразу же обратиться к квалифицированному специалисту, который поможет подобрать медикаментозные средства именно для вашего случая.