«Лекарство» на кухне: чем можно заменить таблетку от головной боли?

В современном стремительном ритме жизни совсем нет времени болеть. Поэтому когда возникает головная боль, многие не пытаются разобраться, в чём на самом деле кроется проблема, а выпивают заветную таблетку – и дело с концом. Однако избавиться от неприятных ощущений можно, и не прибегая к помощи лекарств.
Вместе с Ириной Ерофеевской, врачом-педиатром и спикером компании Evotren и Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM рассказываем, из-за чего болит голова и как с этим справиться.
Когда мы говорим о головной боли, важно понимать, что причины её появления могут быть совершенно разные: перенесённые травмы, артериальное давление, опухоли и т.д. Но часто бывает и по-другому. В таком случае, вы сталкиваетесь с мигренью.
Фото: istockphoto.com
Причинами такой головной боли могут быть:
наследственный фактор;
стресс;
послестрессовое состояние;
у женщин – гормональные изменения, например, связанные с менструальным циклом;
плохой сон: очень короткий или очень длинный;
погодные условия: изменение атмосферного давления, резкий перепад температуры воздуха.
Как справится с головной болью?
Часто бывает: заболела голова, выпили таблетку, и стало легче. Это как раз и может говорить о том, что вы имели дело именно с мигренью. Один из компонентов лекарств от головной боли – кофеин. Его использовали для лечения мигрени и раньше, а сейчас он входит в состав многих препаратов. Поэтому одним из средств для купирования головной боли служат продукты, содержащие кофеин, например, кофе и чай.
Фото: istockphoto.com
При этом кофе должен быть не очень крепким или же разбавлен молоком или сливками. А чай в таком случае, наоборот, должен быть сильно заваренным.
Другие продукты питания, которые бы эффективно помогали от головной боли, доказательной медицине неизвестны.