Как синхронисты слышат музыку под водой и почему футбольный мяч чёрно-белый?

10 вопросов о спорте, которые возникали почти у каждого

Со спортом так или иначе связан каждый из нас: кто-то занимается дома, кто-то на профессиональном уровне, а есть те, кто следит за спортсменами и их достижениями со стороны. Тем не менее, некоторые моменты для многих до сих пор остаются загадкой. Разбираем самые популярные вопросы о спорте.

20 мифов о фитнесе и питании, которые мешают вашему прогрессу Некоторые заблуждения звучат настолько правдоподобно, что в них легко поверить.

Зачем нужны выемки на мяче для гольфа?

Эти «вмятины» на мяче нужны для увеличения дальности его полёта. Так воздух, обтекая неровный шар, уменьшает вакуумный след, созданный из-за скорости. А пограничный слой воздуха у гладкого мяча не успевает зайти за его заднюю сторону, поэтому создаётся зона пониженного давления, значит, уменьшается скорость.

Фото: istockphoto.com

Почему олимпийские кольца имеют именно такие цвета?

Сомкнутые кольца в целом символизируют единство пяти континентов, союз всех частей света и всемирный характер Олимпийских игр. А цвета – символы различных стихий: синий – вода, красный – огонь, жёлтый – энергия земли, чёрный – энергия металла, зелёный – энергия дерева.

Как пловцы-синхронисты слышат музыку под водой?

Чтобы во время выступлений синхронисты не сбивались и слышали музыку даже под водой, в бассейн встроены специальные подводные динамики. Безусловно, из-за плотности воды звук слышно гораздо хуже, но это помогает пловцам слышать хотя бы ритм и вовремя выполнять элементы программы.

Фото: istockphoto.com

Реальная ли фамилия у Криштиану Роналду?

На самом деле Роналду – это не фамилия, а имя. Им было дополнено имя Криштиану в честь президента США Рональда Рейгана, который до этого был актёром. Отец футболиста очень любил фильмы с его участием. То есть Криштиану Роналду – это двойное имя, полностью звезду футбола зовут Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.

В теле Криштиану Роналду всего 7% жира. Как футболист этого добился? Судя по биологическим параметрам, португальцу всего 23 года.

Сколько весит амуниция хоккейного вратаря?

Хоккей – очень травмоопасный спорт. Поэтому экипировка, тем более вратаря, который всё время находится под угрозой удара, должна защищать большую часть тела. Отсюда и вес – около 30 кг. Он складывается из щитков, шлема, перчаток, панциря и многого другого.

Что за белый порошок, которым мажут руки гимнасты?

Многие ошибочно полагают, что перед выступлением гимнасты растирают в руках муку, но это не так. Белый порошок магнезии удаляет с руки даже мелкие следы влаги, помогая улучшить сцепление со снарядом.

Фото: istockphoto.com

Какой самый дорогой вид спорта?

Наиболее затратным видом спорта признаны кольцевые автогонки «Формула-1». Известно, что пилоты получают большие гонорары, но перед этим спортсменам приходится самим вложить немало сил и финансов. Причём не только на само оборудование, но и на его обслуживание.

Дорогое удовольствие: сколько стоит заняться самыми затратными видами спорта Скажем сразу, что такие увлечения сильно ударят по вашему карману.

Кем был самый молодой олимпийский чемпион?

Марсель Депайе, мальчик 8-10 лет – точно не известен даже его возраст – случайно попал на Олимпиаду 1900 года. В финальном забеге по академической гребле голландцы решили заменить тяжёлого рулевого на мальчика и выиграли гонку. Марсель стал олимпийским чемпионом, но не получил никаких наград и даже не попал в списки победителей.

Зачем пловцы надевают сразу две шапочки?

Фанаты начали замечать, что пловцы часто надевают сразу две резиновые шапочки на голову – для чего? Чтобы волосы точно остались сухими и не мешали? Нет, дело в том, что пловцам важно защищать глаза от попадания воды, и, чтобы очки были плотнее прижаты, спортсмены надевают сразу две резиновые шапочки.

Фото: istockphoto.com

Почему футбольный мяч имеет чёрно-белый окрас?

В 1970 году, когда телевизоры были ещё чёрно-белыми, футбольные матчи уже транслировались в прямом эфире. На фоне ярких цветов, которые на экранах выглядели серыми, чёрно-белый футбольный мяч был достаточно ярким и чётко выделялся. А затем традицию решили сохранить.