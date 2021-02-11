Ногу свело: что делать при судорогах в мышцах

Почти каждый спортсмен испытывал крайне неприятные ощущения в мышцах — судороги. Внезапная боль вызывает страх и нередко нарушает планы на тренировку. Это может быть как симптомом заболеваний, так и обычной реакцией на перенапряжение мышц. Вместе с тренером World Class Александром Карповым разбираемся, почему возникают судороги и что делать, если свело мышцу.
Чтобы не испытывать паники во время судороги, необходимо понимать, что происходит с мышцей.
Фото: istockphoto.com
Александр: Мышечные судороги — явление, которое довольно часто встречается в циклических видах спорта (бег, футбол, триатлон). Фитнес тоже не исключение. Это непроизвольное сокращение мышц, которое может сопровождаться дискомфортными или даже болезненными ощущениями. Судороги могут длиться от нескольких секунд до 15-20 минут. Чаще всего они происходят в процессе тренировки или соревнований, но иногда с ними сталкиваются даже во сне.
Если вы часто сталкиваетесь с судорогами, необходимо понять, почему так происходит.
Александр: Обычно судороги вызваны сильным утомлением или нарушением импульсов, которые регулируют сокращение и расслабление мышц. Также они могут возникнуть и на фоне нарушения водно-солевого баланса — недостаточного потребления жидкости или нехватки нутриентов в рационе.
Фото: istockphoto.com
Учитывайте, что причин возникновения судорог может быть несколько.
Как снизить вероятность судороги?
Чтобы снизить вероятность того, что на следующей тренировке у вас сведёт мышцы, фитнес-тренер рекомендует делать следующее:
– адекватно распределять и постепенно увеличивать нагрузку, делать разминку, включающую в себя престретчинг;
– давать время на восстановление между тренировками, делать заминку после тренировки;
– выполнять растяжку, массаж, самомассаж с помощью ролла будут только плюсом;
– достаточно спать;
– сбалансированно питаться – это обеспечит организм необходимыми макро- и микронутриентами, витаминами, аминокислотами, углеводами;
Также некоторые исследования выявили положительный эффект против судорог у вишневого сока, малины и кофеина.
Что делать во время судороги?
Если судорога всё же настигла вас во время тренировки, не стоит впадать в панику. Сразу же прекращайте выполнение упражнения. Не следует продолжать через боль — это может закончиться серьёзными травмами.
Фото: istockphoto.com
Александр: Первое, к чему обычно прибегают во время судороги, — это плавный стретчинг пострадавшей мышцы. Растягивайте её, пока судороги не пройдут.
При повторяющихся судорогах стоит обратиться к врачу.