Ногу свело: что делать при судорогах в мышцах

Почти каждый спортсмен испытывал крайне неприятные ощущения в мышцах — судороги. Внезапная боль вызывает страх и нередко нарушает планы на тренировку. Это может быть как симптомом заболеваний, так и обычной реакцией на перенапряжение мышц. Вместе с тренером World Class Александром Карповым разбираемся, почему возникают судороги и что делать, если свело мышцу.

Главное – безопасность: как сократить риск травм зимой О чём следует помнить, чтобы зимние забавы не закончились в травмпункте.

Что происходит с мышцей, когда её свело?

Чтобы не испытывать паники во время судороги, необходимо понимать, что происходит с мышцей.

Фото: istockphoto.com

Александр: Мышечные судороги — явление, которое довольно часто встречается в циклических видах спорта (бег, футбол, триатлон). Фитнес тоже не исключение. Это непроизвольное сокращение мышц, которое может сопровождаться дискомфортными или даже болезненными ощущениями. Судороги могут длиться от нескольких секунд до 15-20 минут. Чаще всего они происходят в процессе тренировки или соревнований, но иногда с ними сталкиваются даже во сне.

Не надо так: 7 вредных советов, которые заставят разлюбить фитнес Если тренировка для вас – настоящее испытание, возможно, вы делаете что-то не так.

Из-за чего возникают судороги?

Если вы часто сталкиваетесь с судорогами, необходимо понять, почему так происходит.

Александр: Обычно судороги вызваны сильным утомлением или нарушением импульсов, которые регулируют сокращение и расслабление мышц. Также они могут возникнуть и на фоне нарушения водно-солевого баланса — недостаточного потребления жидкости или нехватки нутриентов в рационе.

Фото: istockphoto.com

Учитывайте, что причин возникновения судорог может быть несколько.

Как снизить вероятность судороги?

Чтобы снизить вероятность того, что на следующей тренировке у вас сведёт мышцы, фитнес-тренер рекомендует делать следующее:

– адекватно распределять и постепенно увеличивать нагрузку, делать разминку, включающую в себя престретчинг;

– давать время на восстановление между тренировками, делать заминку после тренировки;

– выполнять растяжку, массаж, самомассаж с помощью ролла будут только плюсом;

– достаточно спать;

– сбалансированно питаться – это обеспечит организм необходимыми макро- и микронутриентами, витаминами, аминокислотами, углеводами;

– потреблять достаточно жидкости.

Без перерывов и выходных: как безопасно заниматься спортом каждый день С ежедневными тренировками всё же стоит быть осторожнее.

Также некоторые исследования выявили положительный эффект против судорог у вишневого сока, малины и кофеина.

Что делать во время судороги?

Если судорога всё же настигла вас во время тренировки, не стоит впадать в панику. Сразу же прекращайте выполнение упражнения. Не следует продолжать через боль — это может закончиться серьёзными травмами.

Фото: istockphoto.com

Александр: Первое, к чему обычно прибегают во время судороги, — это плавный стретчинг пострадавшей мышцы. Растягивайте её, пока судороги не пройдут.

При повторяющихся судорогах стоит обратиться к врачу.